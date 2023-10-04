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الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى المملكة

10/4/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت.
وبحث سموه مع لمبرت أوجه التعاون بين المجلس والحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID، ومشاريعها المنفذة في الأردن.
وعرض سموه، خلال اللقاء، لواقع الإعاقة في الأردن وما يتم تحقيقه من إنجازات وتحديات تواجه تحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
وأكد سموه اعتزاز المجلس بالشراكة القوية والممتدة مع الحكومة الأميركية، مشيراً إلى حرص المجلس على تمتين هذه العلاقة للاستفادة من الخبرات الأميركية الطويلة والقوية في مجال الإعاقة التي أنتجت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأميركي ADA، الذي يعتبر قانوناً رائداً في تعزيز النهج الحقوقي في مجال الإعاقة.
بدورها، أعربت السفيرة الأميركية عن سعادتها بزيارة المجلس وتقديرها لجهوده في زيادة التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وحرصها على استدامة الشراكة المتميزة بين المجلس والسفارة من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
وقدم أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، إيجازاً عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجيات، والخطط المنبثقة عنه، وواقع تطبيق القانون وما تم إنجازه حتى الآن.
--(بترا)
ح ظ/م ف/رق
04/10/2023 14:26:39

MENAFN04102023000117011021ID1107189908

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