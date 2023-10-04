مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 4 تشرين الأول (بترا)-اكد مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، عدم استقبال المستشفى اليوم الأربعاء، أية حالات جديدة بضيق التنفس والسعال من طالبات مدرسة الكريمة الثانوية.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أنه جرى اليوم خروج 10 طالبات من المستشفى كان جرى إدخالهن منذ يوم امس لغايات المراقبة الطبية الاحترازية، مؤكدا سلامة جميع الطالبات اللواتي راجعن المستشفى خلال اليومين الماضيين جراء استنشاقهن مادة مبيد حشري لتعقيم التربة من إحدى المزارع.

بدوره ، قال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور محمد الشرمان، إنه تقرر عودة الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الثانوية اليوم الأربعاء كالمعتاد، مؤكدا سلامة الظروف الصحية في المدرسة.

-- (بترا)

أ غ/ف ق

04/10/2023 14:25:23