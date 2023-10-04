مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 4 تشرين الأول (بترا)-اكد مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، عدم استقبال المستشفى اليوم الأربعاء، أية حالات جديدة بضيق التنفس والسعال من طالبات مدرسة الكريمة الثانوية.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أنه جرى اليوم خروج 10 طالبات من المستشفى كان جرى إدخالهن منذ يوم امس لغايات المراقبة الطبية الاحترازية، مؤكدا سلامة جميع الطالبات اللواتي راجعن المستشفى خلال اليومين الماضيين جراء استنشاقهن مادة مبيد حشري لتعقيم التربة من إحدى المزارع.
بدوره ، قال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور محمد الشرمان، إنه تقرر عودة الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الثانوية اليوم الأربعاء كالمعتاد، مؤكدا سلامة الظروف الصحية في المدرسة.
-- (بترا)
أ غ/ف ق
04/10/2023 14:25:23
MENAFN04102023000117011021ID1107189907
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