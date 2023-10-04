زراعة الطفيلة توزع 15 مشروعا لإقامة مطابخ إنتاجية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 4 تشرين الأول (بترا)- وزعت مديرية زراعة الطفيلة 15 مشروعا إنتاجيا تضمن معدات وأجهزة للتصنيع الغذائي وإقامة مطابخ إنتاجية منزلية، تستهدف الأسر المعوزة المنتجة، بتكلفة إجمالية بلغت 21 ألف دينار، وبدعم من مجلس محافظة الطفيلة.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، اليوم الأربعاء، إن مشروع المطابخ الإنتاجية للأسر الفقيرة جاء ضمن مشروعات مجلس المحافظة للعام الحالي، حيث تم تسليم هذه المشروعات على شكل مجموعة من المعدات والأجهزة اللازمة كالأفران والثلاجات والمعدات اللازمة للتصنيع الغذائي إيمانا من المجلس بضرورة مساعدة ودعم الأسر الفقيرة المنتجة وتحسين مستوى المعيشة والإنتاج.

وبين مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين، أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة من خلال تقديم جميع الأدوات اللازمة لتنفيذ مشروعات منزلية لربات البيوت يتم فيها تصنيع منتجات غذائية وتسويقها لرفد الدخل لهذه الأسر.

ولفت إلى مساهمة مثل هذه المشاريع الصغيرة بتقليص نسبة البطالة لدى النساء الراغبات بإيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل، عن طريق توفير فرص عمل مناسبة لهن، ليتمكنّ من خلالها تحقيق مردود مادي ودخل ثابت يومي أو شهري يسهم في تمكينهن اقتصاديا ويساعدهن على تأمين متطلبات الحياة اليومية المختلفة لهنّ ولأسرهنّ.

وأضاف أن المطابخ الإنتاجية ستعمل على إنتاج العديد من الأكلات البيتية من خلال السيدات العاملات بالمطبخ، ويتم تسويق المنتجات للسوق المحلي وللعديد من الفئات المستهدفة.

--(بترا)

س م/رق

04/10/2023 14:24:26

