الطعاني: الأردن من أفضل الدول بتطبيق استراتيجيات الطاقة المتجددة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أن الأردن من أفضل دول العالم في تطبيق استراتيجيات الطاقة المتجددة والاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر كازاخستان للطاقة، الذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية استنانا، بحضور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا)، والمنظمة العالمية للطاقة المتجددة ومقرها الإمارات العربية، والمنظمة الدولية للطاقة ومقرها هولندا، والهيئة العربية للطاقة المتجددة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، ناقش المؤتمر جهود الدول العربية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال الطعاني أن الأردن متفوق عالميا في حجم استثمارات الطاقة المتجددة، مقارنة بالطلب على الطاقة والتي وصلت إلى 30 بالمئة أي ما يعادل 6.2 جيجا، إذ يعتبر الأردن نموذجا عمليا للطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وإقبال المواطنين على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه، وتجاوز عدد الأنظمة أكثر من 100 ألف منزل، فضل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية التي منحتها الحكومة تسهيلات وإعفاءات لتشجيع المواطنين عليها.

وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العربية المتوقعة للطاقة المتجددة أكثر من واحد تريليون دولار بحلول عام 2035.

ونوه المهندس الطعاني إلى أن الدول العربية تسعى للوصول إلى شبكه عربية للكهرباء، حيث سيكون للأردن حلقة الوصل بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا).

--(بترا)

م ف/رق

04/10/2023 14:17:39