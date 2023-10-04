الطعاني: الأردن من أفضل الدول بتطبيق استراتيجيات الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أن الأردن من أفضل دول العالم في تطبيق استراتيجيات الطاقة المتجددة والاستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر كازاخستان للطاقة، الذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية استنانا، بحضور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا)، والمنظمة العالمية للطاقة المتجددة ومقرها الإمارات العربية، والمنظمة الدولية للطاقة ومقرها هولندا، والهيئة العربية للطاقة المتجددة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، ناقش المؤتمر جهود الدول العربية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال الطعاني أن الأردن متفوق عالميا في حجم استثمارات الطاقة المتجددة، مقارنة بالطلب على الطاقة والتي وصلت إلى 30 بالمئة أي ما يعادل 6.2 جيجا، إذ يعتبر الأردن نموذجا عمليا للطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وإقبال المواطنين على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه، وتجاوز عدد الأنظمة أكثر من 100 ألف منزل، فضل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية التي منحتها الحكومة تسهيلات وإعفاءات لتشجيع المواطنين عليها.
وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العربية المتوقعة للطاقة المتجددة أكثر من واحد تريليون دولار بحلول عام 2035.
ونوه المهندس الطعاني إلى أن الدول العربية تسعى للوصول إلى شبكه عربية للكهرباء، حيث سيكون للأردن حلقة الوصل بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا).
--(بترا)
م ف/رق
04/10/2023 14:17:39
MENAFN04102023000117011021ID1107189905
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