طاقة النواب والوكالة الألمانية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" والحكومة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس طلال النسور، وحضور مدير الوكالة في الأردن الدكتور أندرياس كونيغ، ورئيسة الشؤون الاقتصادية والإنسانية لدى السفارة الألمانية في عمان كريستين كنوبفر، ورئيسة الطاقة والمناخ والبيئة لدى الوكالة كريستيانا هاجيندر.

وقال النسور إن الأردن يتطلع إلى الاستفادة قدر الإمكان من الموارد المتاحة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذه العملية تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة لتعزيز القدرة الإنتاجية والتخفيف من قيمة فاتورة الطاقة.

وأكد أهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول بديلة من شأنها التخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن، وتحفيز ودعم الشركات الرائدة في هذا المجال نظرا لمساهمتها في تنمية القطاع.

وأشار إلى أهمية التطلع إلى استراتيجيات جديدة في مجال الطاقة الخضراء والبديلة، والعمل على تذليل كل المعيقات والتحديات التي تواجه استغلال تلك الفرص لتحقيق أعلى معايير التنمية في مجال الطاقة.

وثمن النسور جهود الوكالة الألمانية وما تقدمه لمساعدة الشباب الأردني في تعزيز مهاراتهم في الطاقة المتجددة والتدريب الميداني، موضحًا أنها تجسد التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمشاركة وتعاون الوكالة.

بدورهم، قال النواب: موسى هنطش، علي الطراونة، ضرار الحراسيس، إن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مجال الطاقة وتوظيف بدائل الطاقة البديلة واستغلالها، لتخفيض قدر الإمكان من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على المستثمر والمواطن.

وأكدوا أهمية تسليط الضوء على إنجازات تقدمها الشركات العاملة بقطاع الطاقة وتحفيزها لتكون مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر استثمارات تحقق المصلحة العامة.

من جانبها، قالت كنوبفر إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة والمتطورة في مجال استخدام التكنولوجيا والطاقة البديلة، ما يؤكد أهمية دعم تعزيز هذا التوجه، سيما وأن الأردن من الدول التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية واسعة.

وأشارت إلى أهمية إبراز الجهود المبذولة من قبل الوكالة الألمانية في دعم المشاريع التي تتناسب مع احتياجات الأردن، عبر دورات تدريبية وورشات عمل، للنهوض بواقع الشبابي الأردني وتعزيز مهاراته المهنية والتقنية.

وأوضحت كنوبفر أن الوكالة تسعى إلى تعزيز قدرات ومهارات الشباب الأردني في مجال العمل التقني والمهني من خلال الأكاديمية الأردنية الألمانية، وبرامج تدريبية لدى شركات ألمانية.

من ناحيته، استعرض أندرياس كونيغ جهود الوكالة في الأردن والخطط والبرامج التي تسعى إلى إنجازها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوكالة مستمرة في عملية الدعم من خلال السفارة الألمانية.

وبين أن قطاع الطاقة ليس الوحيد في الأردن الذي تعمل علية الوكالة، وإنما هناك العديد من القطاعات المتعلقة بعملية التنمية يتم دعمها.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

04/10/2023 14:13:44