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وفد عسكري يزور دائرة الإحصاءات العامة

10/4/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول(بترا)- زار وفد يمثل المشاركين في دورة موارد الدفاع للضباط في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الأربعاء، استمع الوفد خلال هذه الزيارة لمحاضرة عن دور الدائرة في صناعة القرار الوطني قدمها القائم بأعمال المدير العام الدكتور تيسير مقدادي، حيث قدم عرضا لعدة مواضيع تضمن قانون الدائرة ودورها الرئيسي في جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية من خلال المسوح والتعدادات التي تجريها، وأهمية هذه الإحصاءات في اتخاذ القرار المناسب والمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط المؤسسية والوطنية وتشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي وبين أهمية التعدادات والدراسات التي تنفذها الدائرة.
وقدم الوفد المشارك شكرهم للدائرة وإلى منتسبيها والقيام بدورها الحيوي في توفير البيانات والأرقام الإحصائية ولجهودهم في دعم المؤسسات الوطنية كافة.
وسلم الوفد درع معهد الإدارة والتدريب اللوجستي إلى القائم بأعمال المدير العام.
--(بترا)
و ر /ف ق
04/10/2023 14:10:22

MENAFN04102023000117011021ID1107189903

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