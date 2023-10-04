وفد عسكري يزور دائرة الإحصاءات العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول(بترا)- زار وفد يمثل المشاركين في دورة موارد الدفاع للضباط في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الأربعاء، استمع الوفد خلال هذه الزيارة لمحاضرة عن دور الدائرة في صناعة القرار الوطني قدمها القائم بأعمال المدير العام الدكتور تيسير مقدادي، حيث قدم عرضا لعدة مواضيع تضمن قانون الدائرة ودورها الرئيسي في جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية من خلال المسوح والتعدادات التي تجريها، وأهمية هذه الإحصاءات في اتخاذ القرار المناسب والمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط المؤسسية والوطنية وتشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي وبين أهمية التعدادات والدراسات التي تنفذها الدائرة.
وقدم الوفد المشارك شكرهم للدائرة وإلى منتسبيها والقيام بدورها الحيوي في توفير البيانات والأرقام الإحصائية ولجهودهم في دعم المؤسسات الوطنية كافة.
وسلم الوفد درع معهد الإدارة والتدريب اللوجستي إلى القائم بأعمال المدير العام.
--(بترا)
و ر /ف ق
04/10/2023 14:10:22
MENAFN04102023000117011021ID1107189903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.