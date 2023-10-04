إدارية النواب تطلع على مهام ومسؤوليات هيئة تنمية المهارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية النيابية اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات على واقع ومهام ومسؤوليات هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأكد الشديفات دور الهيئة خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجهات الدولة الأردنية في الرؤية الاقتصادية وخطة التحديث والتطوير الإداري.

وأشار إلى أهمية ترتيب سوق العمل ومنع أي تداخل بين مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في القطاع المهني سيما الفصل والتنظيم بين التعليم والتدريب لتحديد مهام كل مؤسسة على حده.

وبين أن مجلس النواب مهتم في تحسين مخرجات التدريب المهني، لإخراج واستحداث مهارات ملائمة لسوق العمل واحتياجاته.

من جهتها، استعرضت رئيسة الهيئة رغدة الفاعوري نشأة ومهام ومسؤوليات الهيئة، والإحصائيات التي تصدر عن جهات رسمية تسهم في تحديد الأولويات في أعمال التدريب المهني.

وأوضحت أن الهيئة معنية في متابعة تحسين وتطوير الكوادر البشرية بما يتناسب مع فرص العمل المتوفرة بالسوق المحلي خاصة التي تسهم في تخفيف البطالة.

وأشارت إلى عدد من محاور عمل الهيئة التي تتمثل في إصدار شهادات مزاولة المهنة، والاختبارات وعمل أنشطة التعليم المهني والتقني، وتدريب المدربين وتصنيفهم، وإيجاد منصات التدريب الإلكتروني.

ولفت النائبان غازي الذنيبات، وجميل العشوش إلى أهمية التعليم والتدريب المهني باعتباره مشروعا وطنيا يسهم في توفير وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة على أهمية تعزيز الاستقلال المالي والإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات، إضافة إلى توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، والعمل على إعادة تأهيل مبنى ومقر الهيئة الحالي بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.

--(بترا)

ع س/م ف/ف ق

04/10/2023 14:02:31