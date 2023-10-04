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رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب الأمين المساعد لحلف الناتو

10/4/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب الأمين المساعد لحلف الناتو خافيير كولومين والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، علاقات التعاون العسكري، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع جيوش الدول الصديقة.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
04/10/2023 13:59:47

MENAFN04102023000117011021ID1107189901

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