رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب الأمين المساعد لحلف الناتو

رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب الأمين المساعد لحلف الناتو
التاريخ
10/4/2023 2:36:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب الأمين المساعد لحلف الناتو خافيير كولومين والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، علاقات التعاون العسكري، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع جيوش الدول الصديقة.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
04/10/2023 13:59:47
MENAFN04102023000117011021ID1107189901
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