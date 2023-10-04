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وفد أندونيسي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

10/4/2023 2:36:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 4 تشرين الأول(بترا)- بحث وفد من السفارة الأندونيسية برئاسة أريس فجار، خلال زيارته اليوم الأربعاء، جامعة البلقاء التطبيقية التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية .
وقدم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، إيجازا عن الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها ، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز وبناء التعاون مع جميع الملحقيات الثقافية للدول الشقيقة والصديقة، في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.
وأشار إلى أهمية ودور مركز اللغات بالجامعة في تعليم اللغة العربية للطلبة من الدول الصديقة، من خلال البرامج المتخصصة التي يطرحها المركز والتي تلبي احتياجات المتعلمين ولكافة الأعمار.
بدوره اكد فجار، بحضور مدير معهد نور الفكر الأندونيسي، وعدد من الطلبة الأندونيسيين، أهمية وعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وقدم مدير مركز اللغات في الجامعة الدكتور ناجي قبيلات، لمحة عن دور ومهام المركز والبرامج المتنوعة التي يقدمها لتعليم جميع اللغات، إضافة إلى برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ويأتي تعاون مركز اللغات في الجامعة مع السفارة الأندونيسية من خلال معهد نور الفكر الأندونيسي، لتعليم مجموعة من الطلبة الأندونيسيين اللغة العربية وقواعدها لغير الناطقين بها، وإكسابهم المهارات العلمية والثقافية من خلال دورة يعقدها مركز اللغات وتستمر لمدة ثلاثة شهور.
--(بترا)
أع/أ م/ف ق
04/10/2023 13:58:57

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