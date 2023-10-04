وفد أندونيسي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 4 تشرين الأول(بترا)- بحث وفد من السفارة الأندونيسية برئاسة أريس فجار، خلال زيارته اليوم الأربعاء، جامعة البلقاء التطبيقية التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية .
وقدم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، إيجازا عن الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها ، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز وبناء التعاون مع جميع الملحقيات الثقافية للدول الشقيقة والصديقة، في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.
وأشار إلى أهمية ودور مركز اللغات بالجامعة في تعليم اللغة العربية للطلبة من الدول الصديقة، من خلال البرامج المتخصصة التي يطرحها المركز والتي تلبي احتياجات المتعلمين ولكافة الأعمار.
بدوره اكد فجار، بحضور مدير معهد نور الفكر الأندونيسي، وعدد من الطلبة الأندونيسيين، أهمية وعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وقدم مدير مركز اللغات في الجامعة الدكتور ناجي قبيلات، لمحة عن دور ومهام المركز والبرامج المتنوعة التي يقدمها لتعليم جميع اللغات، إضافة إلى برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ويأتي تعاون مركز اللغات في الجامعة مع السفارة الأندونيسية من خلال معهد نور الفكر الأندونيسي، لتعليم مجموعة من الطلبة الأندونيسيين اللغة العربية وقواعدها لغير الناطقين بها، وإكسابهم المهارات العلمية والثقافية من خلال دورة يعقدها مركز اللغات وتستمر لمدة ثلاثة شهور.
--(بترا)
أع/أ م/ف ق
04/10/2023 13:58:57
MENAFN04102023000117011021ID1107189900
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