العمل تتابع ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مع الجهات الرقابية

العمل تتابع ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مع الجهات الرقابية
التاريخ
10/4/2023 2:36:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة العمل متابعة ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل مع الجهات الرقابية لاسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة، التي وزعت على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في تصريح اليوم الأربعاء، إن "الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات"، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموالا عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة.
--(بترا)
ع ف/اح
04/10/2023 13:50:57
MENAFN04102023000117011021ID1107189899
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