المملكة تطلق البرنامج الثقافي الفني الموعد

MENAFN - Jordan News Agency)

‎ عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تطلق قناة المملكة ضمن باقة جديدة من برامجها، برنامج "الموعد"، الذي يبث كل جمعة في تمام الساعة 9:05 مساء، ابتداء من 6 تشرين الأول الحالي.

ويعتبر" الموعد" برنامجا حواريا ثقافيا وفنيا، يستضيف رموز الحركة الإبداعية في الأردن، ويستند الحوار فيه على ثلاثة محاور أساسية، هي نشأة الضيف، وتَشَكُّلُ موهبته، ومناقشة منجزه الإبداعي، عبر مشوار مدته ساعة تلفزيونية لكل حلقة، آخذا على متنه عرض المكان الأردني وجمالياته، طوافا بين المحافظات.

ويتنوع الضيوف، بحسب بيان صحفي للقناة اليوم الأربعاء، بين كتاب وشعراء وعاملين في مجال الدراما والسينما والموسيقى والتشكيل، وكل ما يتصل بهذه الميادين من فنون أخرى، فيما يسعى الحوار إلى تجلية تلك التجارب وربط تطورها بالبيئة الحاضنة، ويذهب باتجاه مناقشة العقبات والتحديات في كل مجال، إلى جانب الإضاءة على النجاحات والمنجزات ومعاينة تأثير الضيوف في المشهد الأردني والعربي والعالمي.

ويعد البرنامج الذي يقدمه المذيع في قناة المملكة سلطان القيسي، ما يمنحه اطلالة على الوسطين الثقافي والفني، بما يشتملان عليه من أسرار وتفاصيل، تخدم الهدف الأساسي للبرنامج.

--(بترا)

م ف/ف ق

04/10/2023 13:41:55