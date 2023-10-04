المملكة تطلق البرنامج الثقافي الفني الموعد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تطلق قناة المملكة ضمن باقة جديدة من برامجها، برنامج "الموعد"، الذي يبث كل جمعة في تمام الساعة 9:05 مساء، ابتداء من 6 تشرين الأول الحالي.
ويعتبر" الموعد" برنامجا حواريا ثقافيا وفنيا، يستضيف رموز الحركة الإبداعية في الأردن، ويستند الحوار فيه على ثلاثة محاور أساسية، هي نشأة الضيف، وتَشَكُّلُ موهبته، ومناقشة منجزه الإبداعي، عبر مشوار مدته ساعة تلفزيونية لكل حلقة، آخذا على متنه عرض المكان الأردني وجمالياته، طوافا بين المحافظات.
ويتنوع الضيوف، بحسب بيان صحفي للقناة اليوم الأربعاء، بين كتاب وشعراء وعاملين في مجال الدراما والسينما والموسيقى والتشكيل، وكل ما يتصل بهذه الميادين من فنون أخرى، فيما يسعى الحوار إلى تجلية تلك التجارب وربط تطورها بالبيئة الحاضنة، ويذهب باتجاه مناقشة العقبات والتحديات في كل مجال، إلى جانب الإضاءة على النجاحات والمنجزات ومعاينة تأثير الضيوف في المشهد الأردني والعربي والعالمي.
ويعد البرنامج الذي يقدمه المذيع في قناة المملكة سلطان القيسي، ما يمنحه اطلالة على الوسطين الثقافي والفني، بما يشتملان عليه من أسرار وتفاصيل، تخدم الهدف الأساسي للبرنامج.
--(بترا)
م ف/ف ق
04/10/2023 13:41:55
MENAFN04102023000117011021ID1107189898
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