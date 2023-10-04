بنك الاتحاد يطلق الجائزة السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اطلق بنك الاتحاد وللسنة الثامنة على التوالي"جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي جاءت هذا العام لتكريم ومكافأة الشركات التي أظهرت التزاما متميزا بتقديم أو اعتماد الحلول والمنتجات الخضراء، وتبني الممارسات المسؤولية في أعمالها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.

وأكد البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن الجائزة وهي في عامها الثامن تأتي انطلاقا من مسؤولية البنك المجتمعية بدعم رياديات ورواد الأعمال سواء أكانوا أصحاب شركات ناشئة أو شركات صغيرة أو متوسطة، وتلبية احتياجاتهم بشكل يتواءم مع الرؤى العالمية لدعم هذا القطاع.

وأوضح ان البنك يسلط الضوء سنويا على محاور مختلفة في عمل هذه الشركات وهذا العام ركز على أهمية دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير سبل النجاح لانتشاره في كافة قطاعات الأعمال.

وتتضمن الجائزة ثلاث فئات للشركات التي باستطاعتها الظفر بالجائزة وهي الشركات التي تدعم وتتبنى ممارسات مسؤولة في أعمالها لحماية الموارد، والشركات التي تقدم أو تعتمد الحلول والمنتجات الخضراء، بالإضافة الى الشركات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.

ويتم تقييم الشركات بناء على 3 معايير أساسية "معيار الالتزام تجاه البيئة بواقع 50 نقطة مئوية، معيار المؤشرات المالية 30 نقطة، معيار استمرارية الأعمال ونموها بواقع 20 نقطة".

وفتح البنك باب التسجيل للجائزة عبر موقعه الإلكتروني، في الخامس من أيلول الماضي ويستمر حتى 14 تشرين الأول الحالي، حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن بنك الاتحاد باختيار 3 مرشحين نهائيين من المتقدمين، وسيقوم كل من المرشحين النهائيين بالمشاركة ببرنامج تدريبي مكثف من 19 إلى 23 تشرين الثاني المقبل، لتحضيرهم لتقديم عرض عن شركاتهم أمام لجنة تحكيم مستقلة ضمن حفل توزيع الجائزة في 27 من تشرين الثاني المقبل وستقوم لجنة التحكيم المستقلة بالإعلان عن الشركة الفائزة بجائزة نقدية قيمتها 50 الف دينار.

وأطلق بنك الاتحاد هذه الجائزة العام 2014، لتصبح جزءا من هويته وجهوده الداعمة لتعزيز وتمكين البيئة الريادية في الأردن، ومساعدة الرياديين في الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة على تطوير مشاريعهم وشركاتهم.

وأنشأ البنك دائرة متخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ووفر فريق عمل لخدمتهم بالإضافة الى مراكز أعمال متخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة منتشرة في عدد كبير من محافظات المملكة.

كما أطلق البنك سلسلة من الخدمات والمنتجات الجديدة لتلبية حاجات القطاع، بالإضافة الى دعمه المتواصل ورعايته ومشاركته للفعاليات والأحداث والأنشطة وورش العمل كافة المتعلقة بهذا القطاع في الأردن بهدف التواصل والتشبيك وبناء الشراكات لتحقيق التطور المنشود والتسويق والترويج للأعمال والمنتجات.

--(بترا)

ر ش/ أ أ/اح

04/10/2023 13:27:37