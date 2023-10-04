بنك الاتحاد يطلق الجائزة السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اطلق بنك الاتحاد وللسنة الثامنة على التوالي"جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي جاءت هذا العام لتكريم ومكافأة الشركات التي أظهرت التزاما متميزا بتقديم أو اعتماد الحلول والمنتجات الخضراء، وتبني الممارسات المسؤولية في أعمالها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأكد البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن الجائزة وهي في عامها الثامن تأتي انطلاقا من مسؤولية البنك المجتمعية بدعم رياديات ورواد الأعمال سواء أكانوا أصحاب شركات ناشئة أو شركات صغيرة أو متوسطة، وتلبية احتياجاتهم بشكل يتواءم مع الرؤى العالمية لدعم هذا القطاع.
وأوضح ان البنك يسلط الضوء سنويا على محاور مختلفة في عمل هذه الشركات وهذا العام ركز على أهمية دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير سبل النجاح لانتشاره في كافة قطاعات الأعمال.
وتتضمن الجائزة ثلاث فئات للشركات التي باستطاعتها الظفر بالجائزة وهي الشركات التي تدعم وتتبنى ممارسات مسؤولة في أعمالها لحماية الموارد، والشركات التي تقدم أو تعتمد الحلول والمنتجات الخضراء، بالإضافة الى الشركات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
ويتم تقييم الشركات بناء على 3 معايير أساسية "معيار الالتزام تجاه البيئة بواقع 50 نقطة مئوية، معيار المؤشرات المالية 30 نقطة، معيار استمرارية الأعمال ونموها بواقع 20 نقطة".
وفتح البنك باب التسجيل للجائزة عبر موقعه الإلكتروني، في الخامس من أيلول الماضي ويستمر حتى 14 تشرين الأول الحالي، حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن بنك الاتحاد باختيار 3 مرشحين نهائيين من المتقدمين، وسيقوم كل من المرشحين النهائيين بالمشاركة ببرنامج تدريبي مكثف من 19 إلى 23 تشرين الثاني المقبل، لتحضيرهم لتقديم عرض عن شركاتهم أمام لجنة تحكيم مستقلة ضمن حفل توزيع الجائزة في 27 من تشرين الثاني المقبل وستقوم لجنة التحكيم المستقلة بالإعلان عن الشركة الفائزة بجائزة نقدية قيمتها 50 الف دينار.
وأطلق بنك الاتحاد هذه الجائزة العام 2014، لتصبح جزءا من هويته وجهوده الداعمة لتعزيز وتمكين البيئة الريادية في الأردن، ومساعدة الرياديين في الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة على تطوير مشاريعهم وشركاتهم.
وأنشأ البنك دائرة متخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ووفر فريق عمل لخدمتهم بالإضافة الى مراكز أعمال متخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة منتشرة في عدد كبير من محافظات المملكة.
كما أطلق البنك سلسلة من الخدمات والمنتجات الجديدة لتلبية حاجات القطاع، بالإضافة الى دعمه المتواصل ورعايته ومشاركته للفعاليات والأحداث والأنشطة وورش العمل كافة المتعلقة بهذا القطاع في الأردن بهدف التواصل والتشبيك وبناء الشراكات لتحقيق التطور المنشود والتسويق والترويج للأعمال والمنتجات.
--(بترا)
ر ش/ أ أ/اح
04/10/2023 13:27:37
MENAFN04102023000117011021ID1107189897
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