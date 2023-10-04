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إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

10/4/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الأول (بترا)- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحام الاحتلال لها اليوم الأربعاء، ما أسفر الى وقوع إصابات وحالات اختناق، واعتقال 13 فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، حيث وقعت العديد من الإصابات بالرصاص الحي والاختناق واعتقال 13 فلسطينيا.
واضاف، انه تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.
من جهة اخرى، أكدت حكومة السلطة الفلسطينية أن الجماعات اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، مدعومة من حكومة الاحتلال، تستخدم الأعياد اليهودية كغطاء لاستباحة المسجد الأقصى بالاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية وتطبيق لما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني، حيث يمنع الاحتلال المصلين ويعتدي عليهم بالضرب والاعتقال.
وأدانت السلطة في بيان لوزارة شؤون القدس تزايد وتيرة اعتداءات متطرفين إسرائيليين على الممتلكات الكنسية وعلى المسيحيين الفلسطينيين والأجانب في مدينة القدس، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
04/10/2023 13:23:16

MENAFN04102023000117011021ID1107189896

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