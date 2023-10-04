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عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية

10/4/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور توفيق المراعية، على تشكيل مكتبها الدائم.
واختارت الكتلة، النواب: يحيى عبيدات رئيسا، ناجح العدوان نائبا للرئيس، إسلام الطباشات مقررا، محمد العبابنة ناطقا إعلاميا، ومحمد بني ياسين ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.
--(بترا)
م خ /أ أ/اح
04/10/2023 13:06:50

MENAFN04102023000117011021ID1107189895

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