عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور توفيق المراعية، على تشكيل مكتبها الدائم.

واختارت الكتلة، النواب: يحيى عبيدات رئيسا، ناجح العدوان نائبا للرئيس، إسلام الطباشات مقررا، محمد العبابنة ناطقا إعلاميا، ومحمد بني ياسين ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.

--(بترا)

م خ /أ أ/اح

04/10/2023 13:06:50