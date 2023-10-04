عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية

عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية
التاريخ
10/4/2023 2:36:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور توفيق المراعية، على تشكيل مكتبها الدائم.
واختارت الكتلة، النواب: يحيى عبيدات رئيسا، ناجح العدوان نائبا للرئيس، إسلام الطباشات مقررا، محمد العبابنة ناطقا إعلاميا، ومحمد بني ياسين ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.
--(بترا)
م خ /أ أ/اح
04/10/2023 13:06:50
MENAFN04102023000117011021ID1107189895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.