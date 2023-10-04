الوطني لكرة السلة يبلغ نهائي الألعاب الآسيوية بإنجاز تاريخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، بعد فوزه على منتخب الصين تايبه بنتيجة 90-71 في مباراة نصف النهائي التي جرت اليوم.

وقدم منتخبنا عرضا متميزا في المباراة ليبلغ المباراة النهائية ويضمن ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، حيث تعد هذه الميدالية التاريخية الأولى للأردن في اللعبة الجماعية.

ويلتقي المنتخب الوطني في النهائي الفائز من مباراة الصين والفلبين.

--(بترا)

خ خ /اص/اح

04/10/2023 13:05:28