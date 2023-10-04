الوطني لكرة السلة يبلغ نهائي الألعاب الآسيوية بإنجاز تاريخي

الوطني لكرة السلة يبلغ نهائي الألعاب الآسيوية بإنجاز تاريخي
التاريخ
10/4/2023 2:36:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، بعد فوزه على منتخب الصين تايبه بنتيجة 90-71 في مباراة نصف النهائي التي جرت اليوم.
وقدم منتخبنا عرضا متميزا في المباراة ليبلغ المباراة النهائية ويضمن ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، حيث تعد هذه الميدالية التاريخية الأولى للأردن في اللعبة الجماعية.
ويلتقي المنتخب الوطني في النهائي الفائز من مباراة الصين والفلبين.
--(بترا)
خ خ /اص/اح
04/10/2023 13:05:28
MENAFN04102023000117011021ID1107189894
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