الاحتلال يمنع وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 تشرين الأول (بترا)- منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني الاسرائيلي عن دبلوماسيين أوروبيين اليوم الاربعاء.
وأفادت مصادر دبلوماسية اوروبية بأن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.
وأوضحت المصادر الأوروبية، أن إسرائيل غيرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.
وصعدت حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى بدوية من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو، رغم أنها تشمل الأراضي التي هدفها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.
وأشار موقع "واللا" إلى أن لوبي المستوطنات، وخاصة المنظمات الاستيطانية التابعة لحزب الصهيونية الدينية، يمارس ضغوطا على حكومة نتنياهو من أجل منع مساعدات أوروبية للفلسطينيين في المناطق (ج).
وادعى المتحدث باسم وزرة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايط في بيان، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق (ج) في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية، تحسبا من أن تجول الوزراء في مناطق الاحتكاك من شأنه أن يسبب تصعيدا وعنفا".
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
04/10/2023 12:43:08
MENAFN04102023000117011021ID1107189893
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