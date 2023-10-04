مذكرة تعاون بين جامعة العقبة وصندوق حياة للتعليم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم وجامعة العقبة للعلوم الطبية اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون تهدف إلى دعم طلبة الجامعة المتفوقين دراسيا غير المقتدرين ماديا، وفق الآلية والمعايير المعتمدة في الجمعية، لتمكينهم من متابعة ومواصلة دراستهم الجامعية.
وتنص المذكرة التي وقعها رئيس اللجنة الإدارية لفرع الصندوق في العقبة عماد عمرو، و رئيس الجامعة الدكتور أحمد حياصات، على دعم طلبة الجامعة من خلال تقديم الصندوق العديد من المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية لمجموعة من الطلبة، كما وتقدم الجامعة خصومات إضافية لطلبة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.
وقال عمرو، إن الصندوق افتتح فرعه في العقبة بدايات العام 2022، لتوسيع شريحة المستفيدين من محافظات الجنوب وتسهيل وصولهم لخدمات الصندوق المختلفة، لافتا إلى أن التعاون مع جامعة العقبة للعلوم الطبية جاء لمواءمة أهدافها مع أهداف الصندوق في مشروع مستقبل طبيب، الذي أطلقه الصندوق أيماناً منه بضرورة تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع الواحد، ورغبة بإعطاء المحتاجين حقهم في التعليم، والذي استفاد منه 219 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن ما يميز هذا التعاون هو الدعم المشترك للشباب الأردني على مقاعد الدراسة في الجامعات.
من جانبه بين الدكتور حياصات، أن هذه المذكرة ستساهم في تدريس طلبة بهدف توفير كوادر طبية أردنية مهيأة في جنوب الأردن، وأن الشراكة مع الصندوق حقيقية ومثمرة وتترجم الأهداف السامية التي تسعى لها الجامعة، مشيداً بجهود الصندوق في إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات بالمملكة، لدعم حق التعليم للطلبة المتفوقين غير المقتدرين مادياً في الجامعات وتمكينهم من أخذ فرصهم وحقهم بسوق العمل.
يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم، من الجمعيات المتخصصة بدعم التعليم الجامعي والمهني، تأسست عام 2009، وتتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات التي تقدم لها ويستفيد من مبادراتها ومشاريعها الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، وقدمت حتى نهاية شهر 7 من عام 2023، دعمًا يزيد على 8 ملايين و191 ألف دولار لطلبتها الجامعيين، و 27099 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والاختصاصات، و51909 ساعات خدمة مجتمعيّة عامة.
--(بترا)
ا م/أ م/اح
04/10/2023 12:42:10
MENAFN04102023000117011021ID1107189892
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