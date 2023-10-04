مذكرة تعاون بين جامعة العقبة وصندوق حياة للتعليم

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم وجامعة العقبة للعلوم الطبية اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون تهدف إلى دعم طلبة الجامعة المتفوقين دراسيا غير المقتدرين ماديا، وفق الآلية والمعايير المعتمدة في الجمعية، لتمكينهم من متابعة ومواصلة دراستهم الجامعية.

وتنص المذكرة التي وقعها رئيس اللجنة الإدارية لفرع الصندوق في العقبة عماد عمرو، و رئيس الجامعة الدكتور أحمد حياصات، على دعم طلبة الجامعة من خلال تقديم الصندوق العديد من المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية لمجموعة من الطلبة، كما وتقدم الجامعة خصومات إضافية لطلبة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.

وقال عمرو، إن الصندوق افتتح فرعه في العقبة بدايات العام 2022، لتوسيع شريحة المستفيدين من محافظات الجنوب وتسهيل وصولهم لخدمات الصندوق المختلفة، لافتا إلى أن التعاون مع جامعة العقبة للعلوم الطبية جاء لمواءمة أهدافها مع أهداف الصندوق في مشروع مستقبل طبيب، الذي أطلقه الصندوق أيماناً منه بضرورة تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع الواحد، ورغبة بإعطاء المحتاجين حقهم في التعليم، والذي استفاد منه 219 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن ما يميز هذا التعاون هو الدعم المشترك للشباب الأردني على مقاعد الدراسة في الجامعات.

من جانبه بين الدكتور حياصات، أن هذه المذكرة ستساهم في تدريس طلبة بهدف توفير كوادر طبية أردنية مهيأة في جنوب الأردن، وأن الشراكة مع الصندوق حقيقية ومثمرة وتترجم الأهداف السامية التي تسعى لها الجامعة، مشيداً بجهود الصندوق في إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات بالمملكة، لدعم حق التعليم للطلبة المتفوقين غير المقتدرين مادياً في الجامعات وتمكينهم من أخذ فرصهم وحقهم بسوق العمل.

يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم، من الجمعيات المتخصصة بدعم التعليم الجامعي والمهني، تأسست عام 2009، وتتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات التي تقدم لها ويستفيد من مبادراتها ومشاريعها الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، وقدمت حتى نهاية شهر 7 من عام 2023، دعمًا يزيد على 8 ملايين و191 ألف دولار لطلبتها الجامعيين، و 27099 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والاختصاصات، و51909 ساعات خدمة مجتمعيّة عامة.

--(بترا)

ا م/أ م/اح

04/10/2023 12:42:10