منتخبا الكراتيه والجوجيتسو يبدآن المنافسة بدورة الألعاب الآسيوية

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- يفتتح المنتخبان الوطنيان للكراتيه والجوجيتسو يوم غد الخميس، مشوارهما في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في الصين. ويُمثل منتخبنا الوطني للكراتيه اللاعبون واللاعبات: عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) ولين منصور (وزن تحت 55كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم) ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم) وجود الضروس (وزن فوق 68 كغم). ويُمثل منتخبنا الوطني للجوجيتسو في هذه الدورة كل من اللاعبين واللاعبات : عبدالكريم الرشيد (وزن تحت 69 كغم) وخليل الارناؤوط (وزن تحت 62 كغم) وعبد الله جاويش (وزن تحت 62 كغم) وياسمين العلمي (وزن تحت 52 كغم) ومحمود جبر (وزن تحت 77 كغم) ويارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم). --(بترا) خ خ/أ م/اح 04/10/2023 12:31:00

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