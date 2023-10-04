السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء، استمرار الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيقه في تموز الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية كانون الأول القادم، ليصبح إنتاج البلاد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم للنظر بزيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في نيسان الماضي والممتد حتى نهاية كانون الأول 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

--(بترا)

رصد/أغ

04/10/2023 12:28:37