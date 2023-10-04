السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء، استمرار الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيقه في تموز الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية كانون الأول القادم، ليصبح إنتاج البلاد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم للنظر بزيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في نيسان الماضي والممتد حتى نهاية كانون الأول 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
--(بترا)
رصد/أغ
04/10/2023 12:28:37
MENAFN04102023000117011021ID1107189890
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