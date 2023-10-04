اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دور 16 لكأس الأردن سي إف آي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم جدول مباريات الدور 16 من بطولة كأس الأردن (CFI)، لموسم 2024-2023، الذي ينطلق يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من الشهر الجاري.

ويلتقي الجليل مع شباب العقبة عند الخامسة عصر الخميس 19 الشهر الجاري، على ستاد الحسن، فيما يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الخامسة عصر الجمعة الذي يليه، على ملعب البترا، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.

ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر السبت 21 الشهر الجاري على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.

وفي المقابل، أرجأ الاتحاد تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، لاحقا، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، كما سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، وذلك لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.

وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة، لتصبح (كأس الأردن - CFI).

يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم الحالي.

--(بترا)

ض ع/أ م/اح

04/10/2023 12:24:10