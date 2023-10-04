اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دور 16 لكأس الأردن سي إف آي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم جدول مباريات الدور 16 من بطولة كأس الأردن (CFI)، لموسم 2024-2023، الذي ينطلق يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من الشهر الجاري.
ويلتقي الجليل مع شباب العقبة عند الخامسة عصر الخميس 19 الشهر الجاري، على ستاد الحسن، فيما يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الخامسة عصر الجمعة الذي يليه، على ملعب البترا، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر السبت 21 الشهر الجاري على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
وفي المقابل، أرجأ الاتحاد تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، لاحقا، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، كما سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، وذلك لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة، لتصبح (كأس الأردن - CFI).
يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم الحالي.
--(بترا)
ض ع/أ م/اح
04/10/2023 12:24:10
MENAFN04102023000117011021ID1107189889
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