انطلاق بطولة الأردن الدولية للجولف غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات النسخة 32 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، التي تحتضنها ملاعب واحة أيلة في مدينة العقبة، وسط مشاركة 40 لاعبا ولاعبة يمثلون السعودية وسلطنة عمان وقطر ولبنان إضافة إلى "الدولة المنظمة" الأردن.

وتحظى البطولة التي يشرف على إدارة مبارياتها الحكم الدولي شادي جبجي، بمشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية المقيمين، حيث قسمت فعاليات البطولة إلى خمس منافسات، تتضمن فئات الرجال والسيدات والناشئين تحت 19 و14 عاما وفئة النت.

ويشارك المنتخب الوطني بثمانية لاعبين، هم: أنس العمريين وعبد الرحمن الظاهر (فئة الرجال وتحت 19 عاما)، محمد الرواشدة ودانيل ظاهر وآدم سعودي ومراد الرواشدة (فئة تحت 14 عاما)، ياسمين ظاهر وليليان مجاهد (فئة الإناث).

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم انجاز الأمور الفنية اللوجستية كافة، وسط جهود حثيثة بذلت من اللجان كافة، حيث خاض المشاركون تدريباتهم على ملعب البطولة بمعنويات عالية، وسط تطلعاتهم لتحقيق نتائج إيجابية.

من جهته، ثمن رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي، الدور الكبير لجميع الجهات التي وقفت إلى جانب أسرة اتحاد اللعبة لإنجاح البطولة وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة (الشريك الاستراتيجي) وكوادر نادي واحة أيلة، إضافة إلى هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة نستله بيور لايف ومديرية الأمن العام، مرحبا كذلك بضيوف الأردن المشاركين في البطولة.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/اح

04/10/2023 12:17:16