انطلاق بطولة الأردن الدولية للجولف غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات النسخة 32 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، التي تحتضنها ملاعب واحة أيلة في مدينة العقبة، وسط مشاركة 40 لاعبا ولاعبة يمثلون السعودية وسلطنة عمان وقطر ولبنان إضافة إلى "الدولة المنظمة" الأردن.
وتحظى البطولة التي يشرف على إدارة مبارياتها الحكم الدولي شادي جبجي، بمشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية المقيمين، حيث قسمت فعاليات البطولة إلى خمس منافسات، تتضمن فئات الرجال والسيدات والناشئين تحت 19 و14 عاما وفئة النت.
ويشارك المنتخب الوطني بثمانية لاعبين، هم: أنس العمريين وعبد الرحمن الظاهر (فئة الرجال وتحت 19 عاما)، محمد الرواشدة ودانيل ظاهر وآدم سعودي ومراد الرواشدة (فئة تحت 14 عاما)، ياسمين ظاهر وليليان مجاهد (فئة الإناث).
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم انجاز الأمور الفنية اللوجستية كافة، وسط جهود حثيثة بذلت من اللجان كافة، حيث خاض المشاركون تدريباتهم على ملعب البطولة بمعنويات عالية، وسط تطلعاتهم لتحقيق نتائج إيجابية.
من جهته، ثمن رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي، الدور الكبير لجميع الجهات التي وقفت إلى جانب أسرة اتحاد اللعبة لإنجاح البطولة وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة (الشريك الاستراتيجي) وكوادر نادي واحة أيلة، إضافة إلى هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة نستله بيور لايف ومديرية الأمن العام، مرحبا كذلك بضيوف الأردن المشاركين في البطولة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/اح
04/10/2023 12:17:16
MENAFN04102023000117011021ID1107189888
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