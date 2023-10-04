الحسين للسرطان تجدّد شراكتها مع باسيفيك انترناشيونال لاينز الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان، شراكتها مع شركة "باسيفيك انترناشيونال لاينز" الأردن، بهدف دعم علاج مرضى السرطان "غير المقتدرين" في مركز الحسين للسرطان.

ونصت الاتفاقية، التي وقّعها كلّ من مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، ورئيس هيئة المديرين لشركة باسيفيك انترناشيونال لاينز- الأردن ردين قعوار، على إضافة دينار واحد كتبرع، على كلّ فاتورة لعملاء الشركة، حيث توجّه هذه التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين.

وثمنت قطامش، في بيان اليوم الأربعاء، دعم الشركة للمركز على 8 سنوات متواصلة، ودورها الإنساني في تشجيع عملائها على المساهمة في منح مرضى السرطان فرصة حقيقية للشفاء.

من جانبه، أشاد قعوار، بجهود المؤسسة المستمرة، مشددا على أن التزام الشركة بدعم مركز الحسين للسرطان هو إحساس بالمسؤولية لهذا الصرح الطبي، الذي يسعى دوماً إلى تقديم العلاج لجميع المرضى، ليبقى رائداً في علاج السرطان في الشرق الأوسط.

--(بترا)

س ص/أ م/اح

04/10/2023 12:15:37