الحسين للسرطان تجدّد شراكتها مع باسيفيك انترناشيونال لاينز الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان، شراكتها مع شركة "باسيفيك انترناشيونال لاينز" الأردن، بهدف دعم علاج مرضى السرطان "غير المقتدرين" في مركز الحسين للسرطان.
ونصت الاتفاقية، التي وقّعها كلّ من مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، ورئيس هيئة المديرين لشركة باسيفيك انترناشيونال لاينز- الأردن ردين قعوار، على إضافة دينار واحد كتبرع، على كلّ فاتورة لعملاء الشركة، حيث توجّه هذه التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين.
وثمنت قطامش، في بيان اليوم الأربعاء، دعم الشركة للمركز على 8 سنوات متواصلة، ودورها الإنساني في تشجيع عملائها على المساهمة في منح مرضى السرطان فرصة حقيقية للشفاء.
من جانبه، أشاد قعوار، بجهود المؤسسة المستمرة، مشددا على أن التزام الشركة بدعم مركز الحسين للسرطان هو إحساس بالمسؤولية لهذا الصرح الطبي، الذي يسعى دوماً إلى تقديم العلاج لجميع المرضى، ليبقى رائداً في علاج السرطان في الشرق الأوسط.
--(بترا)
س ص/أ م/اح
04/10/2023 12:15:37
MENAFN04102023000117011021ID1107189887
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