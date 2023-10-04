51 سائقا في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة "سباق القوة" (الجولة الرابعة والأخير من بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي يقام على حلبة نادي السيارات الملكي بعد غد الجمعة بدعم من شركة زين الأردن.
ويتكون السباق من 3 جولات، حيث ستجري يوم غد الخميس، عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي، وسيتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7.30 مساء سيرا على الأقدام.
وكان فاز في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة على حلبة منجا – مادبا، السائق شاكر جويحان، واحتل السائق مصطفى عطاري المركز الثاني، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية في العبدلي بوليفارد السائق شاكر جويحان، والسائق هشام أمير النجار في المركز الثاني، واحتل السائق أمير هشام النجار المركز الثالث، وفاز في الجولة الثالثة على حلبة نادي السيارات الملكي السائق هشام أمير النجار، وحقق السائق مصطفى عطاري المركز الثاني، ونال السائق أمير ناصيف المركز الثالث.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/اح
04/10/2023 12:12:25
MENAFN04102023000117011021ID1107189886
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