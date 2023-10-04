51 سائقا في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة "سباق القوة" (الجولة الرابعة والأخير من ‏بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي يقام على حلبة نادي السيارات الملكي بعد غد الجمعة بدعم من شركة زين الأردن‎.‎

ويتكون السباق من 3 جولات، حيث ستجري يوم غد الخميس، عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في مركز التدريب بنادي السيارات ‏الملكي‎، وسيتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7.30 مساء سيرا على الأقدام‎.‎

وكان فاز في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة على حلبة منجا – مادبا، السائق شاكر جويحان، واحتل السائق مصطفى عطاري ‏‏المركز الثاني، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية ‎في العبدلي بوليفارد السائق شاكر جويحان، والسائق هشام ‏أمير النجار في ‏المركز الثاني، واحتل السائق أمير هشام النجار المركز الثالث، وفاز في الجولة الثالثة على حلبة نادي السيارات الملكي السائق هشام ‏أمير النجار، وحقق السائق مصطفى عطاري المركز الثاني،‏‎‏ ونال السائق أمير ناصيف المركز الثالث.‏

--(بترا)

خ خ/ أ أ/اح

04/10/2023 12:12:25