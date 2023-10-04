تضامن: رفع نسبة النساء بمواقع صناعة القرار حق تدعمه الإرادة السياسية العليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالزيادة في نسبة تولّي النساء في السلك الوزاري إلى 23.3 بالمئة في التعديل الوزاري السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد دخول وزيرتين من ذوات الخبرة والكفاءة هما ناديا الروابدة لتولي حقيبة وزارة العمل، والمهندسة وسام التهتموني لتولي حقيبة وزارة النقل، بعد أن كانت نسبتهنّ في التعديل الوزاري السادس 18.5 بالمئة؛ وبدخول الروابدة والتهتموني ارتفع عدد الوزيرات إلى 7 بعد أن كان 5.

ورصدت "تضامن" نسب مشاركة الأردنيات في السلك الوزاري منذ العام 2008، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت أعلى نسبة 24.4 بالمئة عام 2019، علمًا بأن أدنى نسبة وصلت إليها هذه المشاركة (7.4) بالمئة كانت عام 2011.

وأشارت الى أن الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي تهدف إلى مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية من 14 بالمئة إلى 37 بالمئة خلال 10 سنوات القادمة من خلال استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً، والتي تم إطلاقها من خلال لجنة تمكين المرأة الوزارية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وقالت، إن مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار هو حق تدعمه الإرادة السياسية العليا والقوانين الوطنية والمرجعيات الدولية ذات العلاقة، وأن ارتفاع نسبة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الوزاري، وتوليهنّ مناصب وزارية، تترجم الرؤى الملكية السامية في تمكين المرأة وتعزيز وجودها في المواقع القيادية، وهو ما جسدته التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرًا على الدستور الأردني ومنها المادة 66 والتي تنص على: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

كما رحبت "تضامن" بالتشكيلات الأخيرة في الجامعة الأردنية وخاصة التشكيلات الأكاديمية والإدارية والتي أكاديميات بموجبها مناصب إدارية وأكاديمية، مثل نواب رئيس الجامعة، ومناصب في مجلس العمداء، ورئيسات أقسام، معتبرة ذلك تقدمًا ملحوظًا في تولي المرأة الأردنية للمناصب ودفعها إلى الأمام.

ودعت الجمعية مختلف المؤسسات في المملكة الى الاستثمار بقدرات النساء وإمكانياتهن، والاستفادة من خبراتهن في توليهن المناصب القيادية ودفعهن الى المواقع الأولى والمؤثرة لصناعة القرار خاصة وأن نسبة عالية من الأردنيات على قدر عال من التعليم والخبرة والكفاءة والمهنية.

--(بترا)

وز/أ أ/اح

04/10/2023 12:10:14

