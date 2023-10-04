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أرزة يعيد دايموند أبو عبود للمسابقة الدولية فى مهرجان القاهرة

10/4/2023 2:35:22 PM
(MENAFN- Youm7) حالة من السعادة تعيشها أسرة الفيلم اللبناني "أرزة" بعد الإعلان عن اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم يعيد بطلته دايموند أبو عبود للمنافسة في هذه الفئة بعد حصولها من قبل على جائزة أفضل ممثلة في المسابقة نفسها منذ عدة سنوات.



وهو المشاركة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
لمخرجته الموهوبة والمتألقة ميرا شعيب في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير "ليلك" الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية.



ومن إنتاج علي العربي وطارق النعمه ومعهم كل من فيصل سام شعيب ولؤي خريش وزينة بدران والفيلم أيضاً من كتابة لؤي خريش وفيصل سام شعيب ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.



ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبّود وبيتي توتل وبلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه، ابراهيم عجمي، ومحمد خنسا.





وتدور أحداثه الفيلم حول أرزة وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهداً بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.
وعندما
تسرق دراجتهم، وهي مصدر رزقهم الوحيد تأخذ أرزة ابنها في رحلة حول أحياء بيروت المختلفة بحثًا عنها.











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