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خالد النبوى يقدم رحلة أمة بالندوة التثقيفية بخاصية الهولوجرام.. فيديو

10/4/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Youm7) قدم الفنان خالد النبوى فقرة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان رحلة أمة بخاصية " الهولوجرام" فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.






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