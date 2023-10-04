خالد النبوى يقدم رحلة أمة بالندوة التثقيفية بخاصية الهولوجرام.. فيديو

خالد النبوى يقدم رحلة أمة بالندوة التثقيفية بخاصية الهولوجرام.. فيديو
التاريخ
10/4/2023 2:35:21 PM
(MENAFN
- Youm7) قدم الفنان خالد النبوى فقرة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان رحلة أمة بخاصية " الهولوجرام" فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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