اسعاد يونس : الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر فى أزهى صورها

اسعاد يونس : الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر فى أزهى صورها
التاريخ
10/4/2023 2:35:21 PM
(MENAFN
- Youm7) قالت الفنانة اسعاد يونس ، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة،
في يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لا سيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا أبدا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا. وأضافت اسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي فكلمت والدتي وقلت لها ماما بابا رجع خلاص وروحه مرتاحة ومش هيبقى حزين تاني، لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها". وتابعت اسعاد يونس: "أتمنى حياتنا كلها تفضل بالجمال ده، فنصر أكتوبر العظيم هيفضل طول عمره يسبب لي حالة سعادة وفرحة".
اسعاد يونس
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