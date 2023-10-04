Wednesday, 04 October 2023 10:50 GMT

اسعاد يونس : الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر فى أزهى صورها

10/4/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الفنانة اسعاد يونس ، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة،
في يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لا سيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا أبدا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا.
وأضافت اسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي فكلمت والدتي وقلت لها ماما بابا رجع خلاص وروحه مرتاحة ومش هيبقى حزين تاني، لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها".
وتابعت اسعاد يونس: "أتمنى حياتنا كلها تفضل بالجمال ده، فنصر أكتوبر العظيم هيفضل طول عمره يسبب لي حالة سعادة وفرحة".



اسعاد يونس



MENAFN04102023000132011024ID1107189881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث