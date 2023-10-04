آسر ياسين يبدأ تصوير فيلم فرقة الموت خلال أيام

(MENAFN
- Youm7) يبدأ النجم آسر ياسين تصوير دوره في فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز خلال الأيام المقبلة، من إخراج أحمد علاء، وتأليف صلاح الجهينى، حيث بدأ المخرج معاينة أماكن التصوير للبدء في تصوير الفيلم، خاصة أن أحمد عز وآسر مشغولان بفيلم ولاد رزق 3.
وتضم قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" كلاً من: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.
وعلى جانب آخر ينتظر آسر ياسين تصوير فيلم "ولاد رزق 3" والذى يعد من أضخم الإنتاجات الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوى، نسرين أمين وغيرهم
يشار إلى أن "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" شارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
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