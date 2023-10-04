آسر ياسين يبدأ تصوير فيلم فرقة الموت خلال أيام

MENAFN - Youm7) يبدأ النجم آسر ياسين تصوير دوره في فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز خلال الأيام المقبلة، من إخراج أحمد علاء، وتأليف صلاح الجهينى، حيث بدأ المخرج معاينة أماكن التصوير للبدء في تصوير الفيلم، خاصة أن أحمد عز وآسر مشغولان بفيلم ولاد رزق 3.

وتضم قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" كلاً من: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وعلى جانب آخر ينتظر آسر ياسين تصوير فيلم "ولاد رزق 3" والذى يعد من أضخم الإنتاجات الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوى، نسرين أمين وغيرهم

يشار إلى أن "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" شارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.