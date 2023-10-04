خطوات بسيطة للحصول على مكياج نهارى يناسب الطالبة الجامعية

(MENAFN
- Youm7) تفضل الكثيرات من الفتيات وضع القليل من مستحضرات التجميل، والظهور بإطلالة جذابة ومميزة، الأمر الذى يمكن تطبيقه من خلال خطوات سهلة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما جاء في موقع
adorebeauty
للحصول على مكياج هادىء وطبيعى.
وضع الماسكارا
خطوات بسيطة لعمل مكياج نهاري :
تجهيز البشرة:
قبل البدء في وضع المكياج على بشرتك يفضل أن تقومين بتحضير البشرة من خلال التخلص من أي أتربة أو بقايا مكياج قديمة، لذا قومي بتنظيف بشرتك بالغسول المتوفر لديك، ثم قومي بتجفيف البشرة، ووضع التونر أو ماء الورد لغلق المسام، ثم انتظري لدقائق، حتي تجف البشرة وقومي بوضع المرطب المناسب لطبيعة بشرتك سواء كانت جافة أو دهنية.
خافي العيوب:
اختاري خافي عيوب يتناسب مع طبيعية ولون بشرتك، ثم قومي بوضعه على البشرة المجهزة من قبل، وقومي بوضع القليل من خافى العيوب أسفل العين وحول الفم، مع الطبطبة، لفرده بطريقة جيدة .
الماسكارا:
ضعي القليل من الماسكارا للحصول على رموش كثيفة ومظهر عين جذاب، ويفضل أن تختارين لون أسود داكن لاضفاء لمسة جمالية على ظلال العيون وتحديد
شكل ورسمة العيون.
أحمر شفاه:
اختاري لون أحمر شفاه
مناسب ويفضل أن يكون من الألوان الخوخ أوألوان الوردي الشفافة، للحصول على مظهر طبيعي وجذاب، بالإضافة إلى إمكانية استخدام
أحمر الشفاه بدلاً من أحمر الخدود من خلال وضع القليل منه وتوزيعه بفرشاة على الخدود.
أحمر شفاه
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