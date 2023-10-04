خطوات بسيطة للحصول على مكياج نهارى يناسب الطالبة الجامعية

MENAFN - Youm7) تفضل الكثيرات من الفتيات وضع القليل من مستحضرات التجميل، والظهور بإطلالة جذابة ومميزة، الأمر الذى يمكن تطبيقه من خلال خطوات سهلة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما جاء في موقعadorebeautyللحصول على مكياج هادىء وطبيعى.

وضع الماسكارا





خطوات بسيطة لعمل مكياج نهاري :تجهيز البشرة:



قبل البدء في وضع المكياج على بشرتك يفضل أن تقومين بتحضير البشرة من خلال التخلص من أي أتربة أو بقايا مكياج قديمة، لذا قومي بتنظيف بشرتك بالغسول المتوفر لديك، ثم قومي بتجفيف البشرة، ووضع التونر أو ماء الورد لغلق المسام، ثم انتظري لدقائق، حتي تجف البشرة وقومي بوضع المرطب المناسب لطبيعة بشرتك سواء كانت جافة أو دهنية.

خافي العيوب:

اختاري خافي عيوب يتناسب مع طبيعية ولون بشرتك، ثم قومي بوضعه على البشرة المجهزة من قبل، وقومي بوضع القليل من خافى العيوب أسفل العين وحول الفم، مع الطبطبة، لفرده بطريقة جيدة .

الماسكارا:

ضعي القليل من الماسكارا للحصول على رموش كثيفة ومظهر عين جذاب، ويفضل أن تختارين لون أسود داكن لاضفاء لمسة جمالية على ظلال العيون وتحديد

شكل ورسمة العيون.

أحمر شفاه:

اختاري لون أحمر شفاه

مناسب ويفضل أن يكون من الألوان الخوخ أوألوان الوردي الشفافة، للحصول على مظهر طبيعي وجذاب، بالإضافة إلى إمكانية استخدام

أحمر الشفاه بدلاً من أحمر الخدود من خلال وضع القليل منه وتوزيعه بفرشاة على الخدود.

أحمر شفاه



