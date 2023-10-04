لو بتحب القديم.. أفكار ديكور بيتك بقطع تجمع بين الطراز العتيق والعصرى

MENAFN - Youm7) قد يحب الشخص أن يصمم منزله على الطرازالبوهيمى أو العصرى، وهناك من يميل إلى الطراز القديم، لذلك يشترىبعض التحف لتطبيق الطراز العتيق، كما يختار قطع ديكورات ومفروشات عتيقة الطراز ليدمجها مع قطعالديكورالعصرية، ولمعرفة كيفية مزج الطراز القديم مع الطراز العصري، يجب متابعة هذا التقرير، وفقاً لموقع "bhg".

نصائح لديكور يجمع بين الطراز العتيق والعصرى:تحديث غرفة المعيشة بديكور عتيق:

من السهل تطبيق ديكور عتيق بين قطع أثاث حديث داخل غرفة المعيشة، من خلال اختيار أريكة أو مقاعد مميزة، مع شراء التحف التي تباع

بالقطعة مثل طاولة صغيرة أو طاولة قهوة، ويمكن إضافة إطار مع تعليق ملصقات عتيقة، مع تغطية الأرضية بسجاد به نقوش عتيقة، مع إضافة جلد البقر الصناعى

أعلى السجاد.



غرفة المعيشة

ديكور قديم الطراز في غرفة النوم:

ولمن يعشق الطراز القديم من السهل عليه أن يصطحبه في غرفة النوم عن طريق اختيار قطع أثاث أو إكسسورات، من خلال إضافة لوحة شكلها قديم الطراز مع إضافة سجاد قديم الطراز وفراش يحتوى على رسومات قديمة وسرير مصمم

بأعمدة على جوانبه للحصول على غرفة عتيقة تعود بك للماضى.



غرفة النوم

استخدام العناصر القديمة في المطبخ:

لمن يحب كل ما هو قديم يحب أن يجعل كل منزله عتيق وحتى المطبخ، فمن الممكن جعل المطبخ العصرى يتحول لطراز عتيق الشكل، عن طريق تعليق لافتة عتيقة أو تزيين الأرفف المفتوحة بصحون قديمة ويكون أرفف مصمم من الخشب، ويحتوى على حاويات من الزجاج لوضع التوابل والأفضل أن يكون حائط المطبخ لونه أبيض الأبيض حتى يظهر كل ما فيه بشكل واضح.



المطبخ

ديكور منزلى بغرفة الطعام:

يمكن اختيار طلاء الجدران باللون الأبيض، أواللون المحايد، ووضع طاولة طعام ومقاعد قديمة الطراز من الخشب أو مقاعد ريفية الشكل، ويمكن إضافة بطانية على المقعد تعود لسنوات مضت لتعطى الكثير من البهجة.

غرفة الطعام



