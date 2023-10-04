لو بتحب القديم.. أفكار ديكور بيتك بقطع تجمع بين الطراز العتيق والعصرى

(MENAFN
- Youm7) قد يحب الشخص أن يصمم منزله على الطراز
البوهيمى أو العصرى، وهناك من يميل إلى الطراز القديم، لذلك يشترى
بعض التحف لتطبيق الطراز العتيق، كما يختار قطع ديكورات ومفروشات عتيقة الطراز ليدمجها مع قطع
الديكور
العصرية، ولمعرفة كيفية مزج الطراز القديم مع الطراز العصري، يجب متابعة هذا التقرير، وفقاً لموقع "bhg".
نصائح لديكور يجمع بين الطراز العتيق والعصرى:
تحديث غرفة المعيشة بديكور عتيق:
من السهل تطبيق ديكور عتيق بين قطع أثاث حديث داخل غرفة المعيشة، من خلال اختيار أريكة أو مقاعد مميزة، مع شراء التحف التي تباع
بالقطعة مثل طاولة صغيرة أو طاولة قهوة، ويمكن إضافة إطار مع تعليق ملصقات عتيقة، مع تغطية الأرضية بسجاد به نقوش عتيقة، مع إضافة جلد البقر الصناعى
أعلى السجاد.
غرفة المعيشة
ديكور قديم الطراز في غرفة النوم:
ولمن يعشق الطراز القديم من السهل عليه أن يصطحبه في غرفة النوم عن طريق اختيار قطع أثاث أو إكسسورات، من خلال إضافة لوحة شكلها قديم الطراز مع إضافة سجاد قديم الطراز وفراش يحتوى على رسومات قديمة وسرير مصمم
بأعمدة على جوانبه للحصول على غرفة عتيقة تعود بك للماضى.
غرفة النوم
استخدام العناصر القديمة في المطبخ:
لمن يحب كل ما هو قديم يحب أن يجعل كل منزله عتيق وحتى المطبخ، فمن الممكن جعل المطبخ العصرى يتحول لطراز عتيق الشكل، عن طريق تعليق لافتة عتيقة أو تزيين الأرفف المفتوحة بصحون قديمة ويكون أرفف مصمم من الخشب، ويحتوى على حاويات من الزجاج لوضع التوابل والأفضل أن يكون حائط المطبخ لونه أبيض الأبيض حتى يظهر كل ما فيه بشكل واضح.
المطبخ
ديكور منزلى بغرفة الطعام:
يمكن اختيار طلاء الجدران باللون الأبيض، أواللون المحايد، ووضع طاولة طعام ومقاعد قديمة الطراز من الخشب أو مقاعد ريفية الشكل، ويمكن إضافة بطانية على المقعد تعود لسنوات مضت لتعطى الكثير من البهجة.
غرفة الطعام
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