4 أحجار كريمة يمكن ارتدائها فى فصل الخريف.. منها حجر القرفة

MENAFN - Youm7) عندما يصبح الطقس أكثر برودة ويصبح النهار أقصر، تتغير اتجاهات المجوهرات سواء في الشكل أو التصميم، فقد حان الوقت لاستخدام الأحجار الكريمة التي تبدو مناسبة لهذا الموسم، حيث يجب أن توفر تصميمات المجوهرات الخريفية الدفء والسعادة التي تشبه القرفة الساخنة أوالغيوم أو حتى شكل الأمطار، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض الأحجار الكريمة التي يمكن ارتدائها في فصل الخريف وفقاً لموقع "fiercelynxdesigns" كما يلي.

السترين

قد يتخيل البعض أن حجر السترين صيفي بسبب لونه الأصفر، ولكن هناك نوع آخر من السترين مناسب لفصل الخريف بلونه البرتقالي الداكن الدموي، بجانب لمعته التي تزيد من الشعور بالدفء.

السترين عقيق الهيسونيت

يطلق على عقيق الهيسونيت "حجر القرفة" لأنه يشبه القرفة في لونها بشكل كبير، وهو يتميز بلونه البرتقالي الذهبي، وكأنه يشعل بداخله النار، فهو حجر قيم وأنيق وغاية في الجمال.

عقيق الهيسونيت التورمالين

حجر التورمالين الذي يجمع بين اللون الأحمر الناري واللون اليوسفي القوي، من الأحجار الكريمة التي تزيد من الطاقة الإيجابية للشخص الذي يرتديها، ويعتبر من الأحجار المميزة في فصل الخريف سواء عند وضعه في حقيبتك أو في أحد قطع الديكور داخل بيتك.

التورمالين الأوبال الناري

الأوبال الناري على عكس الأحجار الأخرى، فهو يعتقد إنه يزيد من الطاقة الإيجابية في المكان بالكامل، كما أنه من الأحجار النارية الراقية، والتي تزيد من هدوء النفس والشعور بقيمة الذات.

الأوبال الناري