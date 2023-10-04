4 أحجار كريمة يمكن ارتدائها فى فصل الخريف.. منها حجر القرفة

(MENAFN
- Youm7) عندما يصبح الطقس أكثر برودة ويصبح النهار أقصر، تتغير اتجاهات المجوهرات سواء في الشكل أو التصميم، فقد حان الوقت لاستخدام الأحجار الكريمة التي تبدو مناسبة لهذا الموسم، حيث يجب أن توفر تصميمات المجوهرات الخريفية الدفء والسعادة التي تشبه القرفة الساخنة أوالغيوم أو حتى شكل الأمطار، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض الأحجار الكريمة التي يمكن ارتدائها في فصل الخريف وفقاً لموقع "fiercelynxdesigns" كما يلي.
السترين
قد يتخيل البعض أن حجر السترين صيفي بسبب لونه الأصفر، ولكن هناك نوع آخر من السترين مناسب لفصل الخريف بلونه البرتقالي الداكن الدموي، بجانب لمعته التي تزيد من الشعور بالدفء.
السترين عقيق الهيسونيت
يطلق على عقيق الهيسونيت "حجر القرفة" لأنه يشبه القرفة في لونها بشكل كبير، وهو يتميز بلونه البرتقالي الذهبي، وكأنه يشعل بداخله النار، فهو حجر قيم وأنيق وغاية في الجمال.
عقيق الهيسونيت التورمالين
حجر التورمالين الذي يجمع بين اللون الأحمر الناري واللون اليوسفي القوي، من الأحجار الكريمة التي تزيد من الطاقة الإيجابية للشخص الذي يرتديها، ويعتبر من الأحجار المميزة في فصل الخريف سواء عند وضعه في حقيبتك أو في أحد قطع الديكور داخل بيتك.
التورمالين الأوبال الناري
الأوبال الناري على عكس الأحجار الأخرى، فهو يعتقد إنه يزيد من الطاقة الإيجابية في المكان بالكامل، كما أنه من الأحجار النارية الراقية، والتي تزيد من هدوء النفس والشعور بقيمة الذات.
الأوبال الناري
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