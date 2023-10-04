إزاى تقسمى وقتك بين زوجك وأطفالك خلال اليوم الدراسى من غير خناق

مع بدء الدراسة وزيادة مسئولية الآباء والأعباء المدرسية من الالتزامات الخاصة بالأبناء،من توصيل للمدارس والالتزام بمواعيد الذهاب والعودة ومع زيادة العبء على الزوجة وخاصة الزوجة العاملة، يمكن التفاهم مع الزوج حول توصيل الأولاد للمدرسة ورفع الضغط على الزوجة من خلال التنسيق معه وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك والعلاقات الأسرية خلال حديثها مع اليوم السابع خلال السطورالتالية عن أبرز النصائح

التى تجعل الزوج يشارك زوجته في الاهتمام بالأطفال خلال اليوم الدراسى .

أطفال تصعد أتوبيس المدرسة





بعض النصائح للتنسيق بين الزوجين:

- تحديد جدول مواعيد يقسم حسب وقت الزوجين وخاصة إذا لدى الزوجين أطفال آخرين ليسوا في سن المدرسة، ويكون التفاهم ورفع العبء عن الزوجين بالتبادل لتجنب المشاكل والضغوط النفسية على الطرفين.

- تدخل الزوج في تفاصيل المدرسة ويكون ملم بمشاكل الأبناء وله دور إيجابي في التقرب من أبناءه وشعوره بالمسئولية تجاههم، لكي يمر العام الدراسى دون تحميل طرف واحد منهم المسئولية كاملة دون الآخر، وبذلك تكون الأجواء هادئة نوعا ما بين الزوجين وتوفير أجواء هادئة للأبناء للمذاكرة والشعور بالأمان باصطحاب الآباء لهم للمدرسة وغرس روح التعاون بالأسرة.

- يمكن للزوجة فى الصباح تجهيز طلبات الأبناء المدرسية، والتنسيق مع الزوج لاصطحاب الأطفال إلى المدرسة أثناء ذهابه للعمل وبذلك يسهل على الزوجة ويوفر لها وقت ومجهود لأداء المهام الأخرى وأيضا توفير بعض نفقات المواصلات للأسرة من تكلفة توصيل المدرسة وغيره.

- الاتفاق واخبار الزوج في حالة حدوث أي ظرف طارئ للزوجة عند توصيل الأبناء وإيجاد حلول وبدائل فيما بينهم لتخفيف ضغط التوصيل.

- لفت نظر الأبناء بالانتظار في مكان محدد بالمدرسة لعدم تضيع الوقت في البحث عنهم والانتظار في مكان متفق عليه وبوابة معينة للخروج يومياً دون عناء في البحث عنهم.





أم وأطفالهاأم توصل ابنتها للمدرسة



