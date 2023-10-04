القوس واضح والسرطان عاطفى.. 4 أبراج تتوافق عاطفيا مع برج الميزان

MENAFN - Youm7) برج الميزان يحكمه كوكب الحب والجمال كوكب الزهرة، كما يتميز مولود هذا البرج بأن لديه هوس الامتلاك بكل شيء يحبه، ويشعر بأنه يستطيع الحفاظ على من يحبه بهذا الشكل، ليس بالسيطرة أو فرض الرأي، بل بالحنان المضاعف والإهتمام بكل تفاصيل الطرف الآخر، الأمر الذي يجعله من أفضل الشخصيات التي يمكنك الإرتباط به عاطفياً، ولكن على الزاوية الأخرى، من هم الشخصيات الجديرة بقلب برج الميزان ، هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "instyle" ما يلي.

الابراج الفلكية توافق برج الميزان مع برج القوس

يشعر برج الميزان بالراحة والهدوء مع برج القوس، فيجد فيه المأمن والأمان بسبب وضوحه الشديد، ويشعر وكأنهما شخصاً واحداً، بجانب التفاهم وسيطرة القوس عليه وقت الغضب، وتفهمه لكل انفعالات الميزان، بل ويشعره وكأنه طوال الوقت في حفلة راقصة يستمتع معه بوقته وبالمرح الذي يضيفه إليه برج القوس.

توافق برج الميزان مع برج السرطان

برج الميزان وبرج السرطان

كلاهما يحبان حالة الارتباط العاطفي، ويقدسونها، فلا تجد بينهما غيرة أو شك أو دخول في تفاصيل تسبب لهما مشكلات، كما أن لديهما سعة صدر لبعضهما، فمولود برج السرطان شخص سياسي يستطيع السيطرة على برج الميزان والتفاهم معه خاصة وقت الخلافات، الأمر الذي يجعلهما من أكثر الثنائيات تفاهماً وحباً.

رقص توافق برج الميزان مع برج الميزان

مثل الفراشات، تجد برج الميزان مع شريك حياته من نفس البرج يتعاملون وكأنهما في

حديقة كبيرة كافية لهما، كما أنهما على درجة كبيرة من التفاهم، لدرجة تشبه قراءة الأفكار، مما يسهل الأمور فيما بينهما حتى وأن كانت صعبة ومستحيل تجاوزها.

توافق برج الميزان مع برج الجوزاء

أما عن هذا الثنائي فهو يتميز بالانسجام الفائق، فلا تجد أثنان مرتبطان عاطفياً في هذا الكم من التفاهم، وذلك بسبب تركيز الجوزاء في كل تفاصيل برج الميزان، ومحاولته طوال الوقت ارضاءه والتعبير عن حبه له.

الارتباط العاطفي



