القوس واضح والسرطان عاطفى.. 4 أبراج تتوافق عاطفيا مع برج الميزان

(MENAFN
- Youm7) برج الميزان يحكمه كوكب الحب والجمال كوكب الزهرة، كما يتميز مولود هذا البرج بأن لديه هوس الامتلاك بكل شيء يحبه، ويشعر بأنه يستطيع الحفاظ على من يحبه بهذا الشكل، ليس بالسيطرة أو فرض الرأي، بل بالحنان المضاعف والإهتمام بكل تفاصيل الطرف الآخر، الأمر الذي يجعله من أفضل الشخصيات التي يمكنك الإرتباط به عاطفياً، ولكن على الزاوية الأخرى، من هم الشخصيات الجديرة بقلب برج الميزان ، هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "instyle" ما يلي.
الابراج الفلكية توافق برج الميزان مع برج القوس
يشعر برج الميزان بالراحة والهدوء مع برج القوس، فيجد فيه المأمن والأمان بسبب وضوحه الشديد، ويشعر وكأنهما شخصاً واحداً، بجانب التفاهم وسيطرة القوس عليه وقت الغضب، وتفهمه لكل انفعالات الميزان، بل ويشعره وكأنه طوال الوقت في حفلة راقصة يستمتع معه بوقته وبالمرح الذي يضيفه إليه برج القوس.
توافق برج الميزان مع برج السرطان
برج الميزان وبرج السرطان
كلاهما يحبان حالة الارتباط العاطفي، ويقدسونها، فلا تجد بينهما غيرة أو شك أو دخول في تفاصيل تسبب لهما مشكلات، كما أن لديهما سعة صدر لبعضهما، فمولود برج السرطان شخص سياسي يستطيع السيطرة على برج الميزان والتفاهم معه خاصة وقت الخلافات، الأمر الذي يجعلهما من أكثر الثنائيات تفاهماً وحباً.
رقص توافق برج الميزان مع برج الميزان
مثل الفراشات، تجد برج الميزان مع شريك حياته من نفس البرج يتعاملون وكأنهما في
حديقة كبيرة كافية لهما، كما أنهما على درجة كبيرة من التفاهم، لدرجة تشبه قراءة الأفكار، مما يسهل الأمور فيما بينهما حتى وأن كانت صعبة ومستحيل تجاوزها.
توافق برج الميزان مع برج الجوزاء
أما عن هذا الثنائي فهو يتميز بالانسجام الفائق، فلا تجد أثنان مرتبطان عاطفياً في هذا الكم من التفاهم، وذلك بسبب تركيز الجوزاء في كل تفاصيل برج الميزان، ومحاولته طوال الوقت ارضاءه والتعبير عن حبه له.
الارتباط العاطفي
MENAFN04102023000132011024ID1107189874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.