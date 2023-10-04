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غدا.. البريد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

10/4/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة القومية للبريد، غدا الخميس إجازة رسمية بجميع مكاتبها على مستوى الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، على أن تعود المكاتب الرئيسية للعمل، يومي الجمعة والسبت القادمين.



وتستأنف جميع مراكز الخدمات البريدية في جميع المحافظات عملها بداية من يوم، الأحد، الموافق 8 أكتوبر 2023.





كانت الهيئة القومية للبريد، قد نفذت الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري، وبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب من جميع أنحاء الجمهورية، كما
حققت فائض مالي خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه.



كذلك التوسع في فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.



بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.











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