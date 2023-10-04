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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.49% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

10/4/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Youm7) تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 894.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 257.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.



كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.152 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.



وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 187.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.213 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.647 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 95.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 578.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 133.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 101.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 234.9 ألف عملية.







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