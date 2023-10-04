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البورصة تغرم 7 شركات 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

10/4/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت اللجنة، شركة القناة للتوكيلات الملاحية 25 ألف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.



فيما غرمت اللجنة، شركات حديد عز، وجينيال تورز، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنح الشركات مهلة 15 يوما للالتزام بإرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2023.



كما قررت اللجنة، منح 8 شركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم: العامة للصوامع والتخزين، والنصر للملابس والمنسوجات- كابو، والإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والبويات والصناعات الكيماوية –باكين.







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