البورصة تغرم 7 شركات 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

(MENAFN
- Youm7) قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت اللجنة، شركة القناة للتوكيلات الملاحية 25 ألف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.
فيما غرمت اللجنة، شركات حديد عز، وجينيال تورز، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنح الشركات مهلة 15 يوما للالتزام بإرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2023.
كما قررت اللجنة، منح 8 شركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم: العامة للصوامع والتخزين، والنصر للملابس والمنسوجات- كابو، والإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والبويات والصناعات الكيماوية –باكين.
MENAFN04102023000132011024ID1107189871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.