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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ساندوز للأدوية بقيمة 225 مليون جنيه

10/4/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ساندوز مصر للأدوية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 225.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة تك.ميرج مقاولون ومطورن بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه، وصفقة على شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري بحجم تداول 468.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 660 ألف سهم بقيمة 251.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 77 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 461 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 8.29%، واستحوذت المؤسسات على 26.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.98%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 19873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8318 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5546 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.







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