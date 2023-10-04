نوبل: أسئلة أينشتاين مكنت ثلاثة علماء من الفوز بجائزة الفيزياء لعام 2023

MENAFN - Youm7) قالت جائزة نوبل العالميةإن أسئلة ألبرت أينشتاين، أول تفسير للتأثير الكهروضوئى، هى التى مكنت ثلاثة علماء من الفوز بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023.

وأوضحت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، أنه فى عام 1905، نشر ألبرت أينشتاين أول تفسير للتأثير الكهروضوئي، لكن في ذلك الوقت، كان من المستحيل تحديد الجداول الزمنية ذات الصلة بهذا التأثير. لفترة طويلة، افترض الفيزيائيون أن التأثير كان فوريًا.

ألبرت أينشتاين

وأضافت جائزة نوبل: حصل أينشتاين في نهاية المطاف على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 "لخدماته في الفيزياء النظرية، وخاصة لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي"، من الناحية النظرية، عندما ألقى محاضرته بشأن جائزة نوبل، لم يكن ذلك في ستوكهولم في ديسمبر 1922 (كان أينشتاين في اليابان في ذلك الوقت)، ولكن في منتصف صيف عام 1923، في جوتنبرج - وهو حدث فريد من نوعه في تاريخ جائزة نوبل. جائزة. ولم يكن حديثه يتعلق بالتأثير الكهروضوئي، بل بالنظرية النسبية، وهي النظرية التي لم يحصل على جائزة نوبل بسببها.

وقالت جائزة نوبل: كان السؤال الأساسي الذي مكن الفائزين بجائزة الفيزياء لهذا العام من طرحه هو "ما هو الجدول الزمني للتأثير الكهروضوئي؟" عندما تمتص الذرة أو السطح طاقة كافية من الضوء الوارد، يمكنها نقل تلك الطاقة إلى الإلكترون، الذي ينبعث بعد ذلك بطاقة حركية تساوي طاقة الفوتون مطروحًا منها طاقة ربط الإلكترون. تؤدي الديناميكيات المعقدة للإصدار الضوئي الذري إلى تأخير زمني صغير، والسؤال هو ما مدى ضآلة هذا التأخير الزمني. قبل فتح نافذة علم الأتو ثانية، كان من الممكن افتراض أن العملية حدثت بشكل فوري، وبالتالي كان تركيز البحث على علم الطاقة. هذا هو أساس التحليل الطيفي الضوئي الإلكتروني.

يشار إلى أن جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 مُنحت إلى بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لولييه "لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".