رامبرانت تميزت أعماله بالقوة التعبيرية ولوحاته بيعت بالملايين.. شاهدها

MENAFN - Youm7) فنان تشكيلى تميز بالقوة التعبيرية الكبيرة التي ظهرت فى أعماله ولوحاته الشخصية، هو الهولندى الشهير رامبرانت ، الذى تحل اليوم ذكرى رحيله، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 4 أكتوبر من عام 1669م، بعد أن ترك أعمالا تؤكد على معرفته العلمية بنظريات الضوء والظلال، إلى جانب القيم الإنسانية النبيلة لأفكاره وتأملاته الشخصية حول مصير الجنس الإنسانى.

وقد اشتهرت أعمال

الهولندى رامبرانت، الذى ولد فى ليدن 1606 واستقر فى مدينة أمستردام منذ سنة 1631م، عن طريق الرسم بماء الذهب مثل لوحاته "الأشجار الثلاثة، قطع المائة فلوران النقدية، يسوع يبشر الناس".

وللفنان الراحل أعمال كثيرة تباع حتى الآن من بينها لوحة "دى فانديل دراجين" للفنان رامبرانت،

التي حصصت لها الحكومة الهولندية، خصصت 175 مليون يورو، وجاء هذا فى رسالة أرسلتها وزارة التعليم الهولندية إلى البرلمان.

ومن جهته كشف مدير المتحف الوطني الهولندى إن اللوحة التى تهدف الحكومة لشرائها، من أعمال رامبرانت هي "دي فانديل دراجين" أو "حامل الراية" وتعود إلى عام 1636، وهي مملوكة حالياً لعائلة روتشيلد.

إلى جانب لوحة "إبراهيم والملائكة" التى يرجع تاريخها إلى 1646 ، التي عرضت للبيع فى مزاد سوثبى للفنون فى نيويورك بمبلغ قدره ما بين 20 إلى 30 مليون دولار، واللوحة تم بيعها من قبل عام 1848 بمبلغ 64 جنيها استرلينيا.

لوحة إبراهيم والملائكة





كما بيعت لوحة رجل يرتدى قبعة سوداء وهى عبارة عن لوحة تمثل صورة ذاتية للرسام رامبرانت مقابل 14.5 مليون جنيه إسترليني "18.7 مليون دولار" في مزاد لدار سوذبيز للمزادات، كما أكدت الدار آنذاك على أن ذلك رقم قياسي جديد لصورة ذاتية للفنان الهولندي، و هي واحدة من بين 3 صور ذاتية فقط للرسام.

لوحة تمثل صورة ذاتية للرسام رامبرانت





بالإضافة لبيع زوج من البورتريهات النادرة للفنان الهولندى رامبرانت في مزاد كريستيز بأكثر من 13 مليون يورو، وتلك البورتريهات لها قصة إذ أنه في عام 1824 تم بيعها في دار مزادات كريستيز ثم فقدت اللوحات الصغيرة وظل مكانها غير معروف تمامًا لخبراء الفن طوال مائتى عام وفقل ليورو نيوز.

بورتريهات رامبرانت



وبعد ما يقرب من قرنين من الزمان، تم بيعها من قبل دار المزاد نفسها بأكثر من 13 مليون يورو، متجاوزة بذلك تقديرات المزاد المحددة بين سبعة وتسعة ملايين يورو.