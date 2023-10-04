ماريا جوبرت ماير.. ثان امرأة تنال جائزة نوبل فى الفيزياء

(MENAFN
- Youm7) ماريا جوبرت ماير.. عالمة أمريكية ولدت فى ألمانيا، وأصبحت المرأة الثانية فى تاريخ الأكاديمية السويدية التى حصلت على
جائزة نوبل
فى الفيزياء لعملها فى بنية القشرة النووية للذرات.
نالت ماريا جوبرت ماير جائزة نوبل فى الفيزياء عندما كان عمرها 57 عاما، ولسنوات عديدة قامت بمعظم أبحاثها الحائزة على جائزة نوبل دون أن تحصل على أى أجر.
ولدت ماريا جوبرت ماير فى 28 يونيو 1906 ورحلت عن عالمنا فى 20 فبراير 1972 وهى عالمة أمريكية فى الفيزياء النظرية من مواليد ألمانيا، ونالت جائزة نوبل فى الفيزياء لتقديمها مقترح النموذج الغلافى للنواة لأنوية الذرة. تعتبر ماريا غوربت ثانى امرأة تحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء بعد مارى كوري.
ماريا جوبرت ماير ثان امرأة تنال جائزة نوبل فى الفيزياء
بعد تخرجها من جامعة جوتينغن، قامت ماريا بكتابة أطروحة الدكتوراة عن نظرية إمكانية امتصاص فوتونين بواسطة الذرات. في ذلك الوقت، كانت فرص التحقق تجريبيا من صحة أطروحتها بعيدة المنال، ولكن تطور الليزر سمح بذلك فيما بعد. حاليا، سميت وحدة مقطع امتصاص الفوتونين باسم وحدة غوبرت ماير (GM).
جائزة نوبل فى الفيزياء
وفى عام 1930، تزوجت ماريا من جوزيف إدوارد ماير، وانتقلت معه إلى الولايات المتحدة، حيث عملت بروفيسورا مساعدا فى جامعة جونز هوبكينز، ولكن القواعد الصارمة ضد المحسوبية لجامعة جونز هوبكينز منعت تعيين ماريا عضو هيئة تدريس، ولكنها حصلت على وظيفة مساعدة، وفى عام 1935 قامت بنشر ورقة بحثية مميزة عن اضمحلال بيتا المضاعف. فى عام 1937، انتقلت إلى جامعة كولومبيا، حيث حصلت على عمل غير مدفوع الأجر. خلال الحرب العالمية الثانية، عملت ماريا فى مشروع مانهاتن فى كولومبيا على فصل النظائر، كما عملت مع إدوارد تيلر فى مختبر لوس ألاموس على تطوير قنبلة تيلر "العظمى".
وبعد انتهاء الحرب، أصبحت ماريا بروفيسورا مساعدا متطوعا فى الفيزياء فى جامعة شيكاغو (حيث كان يعمل إدوارد تيلر وزوجها هناك)، كما أصبحت فيزيائية رئيسية فى مختبر أرجون الوطنى القريب من جامعة شيكاغو. طورت ماريا نموذجا رياضيا عن البنية الطبقية النووية، والذى بسببه حصلت على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1963، وقد تشاركتها مع هانز ينسن ويوجين ويغنر. فى عام 1960، عينت بروفيسورا متفرغا فى الفيزياء فى جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.
MENAFN04102023000132011024ID1107189866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.