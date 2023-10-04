MENAFN - Youm7) ماريا جوبرت ماير.. عالمة أمريكية ولدت فى ألمانيا، وأصبحت المرأة الثانية فى تاريخ الأكاديمية السويدية التى حصلت علىجائزة نوبلفى الفيزياء لعملها فى بنية القشرة النووية للذرات.

نالت ماريا جوبرت ماير جائزة نوبل فى الفيزياء عندما كان عمرها 57 عاما، ولسنوات عديدة قامت بمعظم أبحاثها الحائزة على جائزة نوبل دون أن تحصل على أى أجر.

ولدت ماريا جوبرت ماير فى 28 يونيو 1906 ورحلت عن عالمنا فى 20 فبراير 1972 وهى عالمة أمريكية فى الفيزياء النظرية من مواليد ألمانيا، ونالت جائزة نوبل فى الفيزياء لتقديمها مقترح النموذج الغلافى للنواة لأنوية الذرة. تعتبر ماريا غوربت ثانى امرأة تحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء بعد مارى كوري.













ماريا جوبرت ماير ثان امرأة تنال جائزة نوبل فى الفيزياء





بعد تخرجها من جامعة جوتينغن، قامت ماريا بكتابة أطروحة الدكتوراة عن نظرية إمكانية امتصاص فوتونين بواسطة الذرات. في ذلك الوقت، كانت فرص التحقق تجريبيا من صحة أطروحتها بعيدة المنال، ولكن تطور الليزر سمح بذلك فيما بعد. حاليا، سميت وحدة مقطع امتصاص الفوتونين باسم وحدة غوبرت ماير (GM).

جائزة نوبل فى الفيزياء





وفى عام 1930، تزوجت ماريا من جوزيف إدوارد ماير، وانتقلت معه إلى الولايات المتحدة، حيث عملت بروفيسورا مساعدا فى جامعة جونز هوبكينز، ولكن القواعد الصارمة ضد المحسوبية لجامعة جونز هوبكينز منعت تعيين ماريا عضو هيئة تدريس، ولكنها حصلت على وظيفة مساعدة، وفى عام 1935 قامت بنشر ورقة بحثية مميزة عن اضمحلال بيتا المضاعف. فى عام 1937، انتقلت إلى جامعة كولومبيا، حيث حصلت على عمل غير مدفوع الأجر. خلال الحرب العالمية الثانية، عملت ماريا فى مشروع مانهاتن فى كولومبيا على فصل النظائر، كما عملت مع إدوارد تيلر فى مختبر لوس ألاموس على تطوير قنبلة تيلر "العظمى".

وبعد انتهاء الحرب، أصبحت ماريا بروفيسورا مساعدا متطوعا فى الفيزياء فى جامعة شيكاغو (حيث كان يعمل إدوارد تيلر وزوجها هناك)، كما أصبحت فيزيائية رئيسية فى مختبر أرجون الوطنى القريب من جامعة شيكاغو. طورت ماريا نموذجا رياضيا عن البنية الطبقية النووية، والذى بسببه حصلت على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1963، وقد تشاركتها مع هانز ينسن ويوجين ويغنر. فى عام 1960، عينت بروفيسورا متفرغا فى الفيزياء فى جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.