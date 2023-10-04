حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل فى الكيمياء منذ 1901 وحتى 2023.. إنفوجراف

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- Youm7) انضم ثلاثة علماء إلى قائمة الفائزين بـ جائزة نوبل فى الكيمياء ، بعدما أعلن فوزهم بها اليوم ضمن موسم جوائز نوبل 2023، وهم: فوز مونجى جى باوندى، ولويس إى بروس، وأليكسى إكيموف.
منحت جائزة نوبل فى الكيمياء 115 مرة منذ عام 1901 وحتى عام 2023
حجبت جائزة نوبل فى الكيمياء ثمانى مرات فى السنوات الآتية:
1916، 1917، 1919، 1924، 1933، 1940، 1941 و1942.
ميداليات جائزة نوبل
منحت جائزة نوبل فى الكيمياء 63 مرة لفائز واحد فقط.
قسمت جائزة نوبل فى الكيمياء مناصفة 25 مرة بين فائزين اثنين.
قسمت جائزة نوبل فى الكيمياء 27 مرة بين ثلاثة فائزين.
الفائزون بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023
مُنحت جائزة نوبل فى الكيمياء إلى 194 فائزا فى الفترة من 1901 وحتى 2023
عالمين حصلا على جائزة نوبل فى الكيمياء مرتين
فريدريك سانجر وبارى شاربلس حصلا على جائزة نوبل فى الكيمياء مرتين
ثمانية عالمات حصلن على جائزة نوبل فى الكيمياء
مارى كورى ودوروثى كروفوت هودجكين، حصلا على جائزة نوبل فى الكيمياء دون اقتسامها مع أحد.
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