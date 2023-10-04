حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل فى الكيمياء منذ 1901 وحتى 2023.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) انضم ثلاثة علماء إلى قائمة الفائزين بـ جائزة نوبل فى الكيمياء ، بعدما أعلن فوزهم بها اليوم ضمن موسم جوائز نوبل 2023، وهم: فوز مونجى جى باوندى، ولويس إى بروس، وأليكسى إكيموف.

منحت جائزة نوبل فى الكيمياء 115 مرة منذ عام 1901 وحتى عام 2023

حجبت جائزة نوبل فى الكيمياء ثمانى مرات فى السنوات الآتية:

1916، 1917، 1919، 1924، 1933، 1940، 1941 و1942.

ميداليات جائزة نوبل





منحت جائزة نوبل فى الكيمياء 63 مرة لفائز واحد فقط.

قسمت جائزة نوبل فى الكيمياء مناصفة 25 مرة بين فائزين اثنين.

قسمت جائزة نوبل فى الكيمياء 27 مرة بين ثلاثة فائزين.

الفائزون بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023

مُنحت جائزة نوبل فى الكيمياء إلى 194 فائزا فى الفترة من 1901 وحتى 2023

عالمين حصلا على جائزة نوبل فى الكيمياء مرتين

فريدريك سانجر وبارى شاربلس حصلا على جائزة نوبل فى الكيمياء مرتين

ثمانية عالمات حصلن على جائزة نوبل فى الكيمياء

مارى كورى ودوروثى كروفوت هودجكين، حصلا على جائزة نوبل فى الكيمياء دون اقتسامها مع أحد.