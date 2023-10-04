اكتشاف 8 مومياوات وثروة من القطع الأثرية فى بيرو شاهد

MENAFN - Youm7) أثناء تركيب خطوط غاز جديدة أسفل شوارع ليما المزدحمة في بيرو، اكتشف عمال المرافق مقتنيات أثرية غير متوقعة عبارة عن ثماني مومياوات من عصر ما قبل الإنكا وثروة من القطع الأثرية.

وكانت المومياوات، التي تم دفنها في وضع الجلوس، ملفوفة في بالات جنائزية مصنوعة من قماش قطني ومربوطة بحبال مضفرة من ليانا، وهى كرمة خشبية تنمو في الغابات المطيرة، ويعتقد علماء الآثار أن المومياوات كانت جزءًا من ثقافة ما قبل الإنكا المعروفة باسم إيشما والتى تم دمجها فى إمبراطورية الإنكا فى القرن الخامس عشر، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال جيسوس باهاموند، عالم الآثار فى كاليدا، لوكالة أسوشيتد برس: "إننا نستعيد تلك البقايا من تاريخ ليما المفقود المخبأ تحت المسارات والشوارع".

وبالإضافة إلى القطع الجنائزية، التى يعتقد علماء الآثار أنها تحتوي على شخصين بالغين وستة أطفال، اكتشف العمال قطعًا أثرية أحدث، مثل غليون الأفيون، والسجائر الملفوفة يدويًا، والأحذية، وأوراق اللعب الصينية، وعملة فضية بيروفية مسكوكة عام 1898 وعقد مكتوب باللغة الإسبانية عام 1875.

وقال باهاموند لوكالة أسوشيتد برس: "عندما وصل الإسبان في القرن السادس عشر، وجدوا سكانًا بالكامل يعيشون في الوديان الثلاثة التي تحتل ليما اليوم ما لدينا هو نوع من الاستمرارية التاريخية."

وليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مشروع بناء عن أجزاء من ماضي ليما، وقال باهاموند إنه خلال الفترة التى قضاها في كاليدا، تم اكتشاف أكثر من 1900 اكتشاف أثري في المنطقة الحضرية، بما في ذلك المومياوات والفخار والمنسوجات.

وتشتهر ليما بوفرة المواقع الأثرية، بما فى ذلك 400 تلة "هواكا" أو تلال الدفن المنتشرة فى جميع أنحاء المدينة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

الاكتشاف الأثري



