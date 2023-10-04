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ميتا تخطط لخفض مزيد من الوظائف في وحدة تطوير ميتافيرس

10/4/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لتسريح الموظفين في وحدة السيليكون التابعة لقسم Reality Labs والتي تركز على تطوير ميتافيرس.



أبلغت الشركة الموظفين بتسريح العمال من خلال منشور في منتدى المناقشة الداخلي. وبحسب المصادر، سيتلقى الموظفون إخطارات حول وضعهم لدى الشركة في وقت لاحق من اليوم.



قد يشهد قسم ميتافيرس تخفيضات في الوظائف في هذه الجولة من عمليات تسريح العمال، ما قد يؤثر سلبًا على خطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لإنشاء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، والمعروفة مجتمعة باسم "metaverse " حسبما نقلت رويترز.



تتضمن هذه الخطط إنشاء نظارات الواقع المعزز (AR)، والتي يعتقد زوكربيرج أنها ستغير طريقة تفاعلنا مع الأجهزة الرقمية. إذا كان حجم عمليات تسريح العمال كبيرًا، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدم هذا المشروع الطموح.



الوحدة التي يمكن أن تتأثر بشكل أساسي هي FAST، والتي توظف حاليًا حوالي 600 موظف، وتعمل على تصميم شرائح مخصصة لأجهزة AR/VR الخاصة بشركة ميتا.



تم الإعلان عن إعادة هيكلة وحدة FAST بعد تعيين مدير تنفيذي جديد لقيادة القسم في الربع الأول من العام الجاري. وجدت شركة ميتا صعوبة في إنتاج شرائح تنافسية داخل الشركة، ولجأت في النهاية إلى شركة Qualcomm للحصول على المساعدة.



أعلنت الشركة مؤخرًا أيضًا عن سماعة الرأس Quest 3، وفقًا للمصادر، تعمل Meta أيضًا على نظارات الواقع المعزز الأكثر تقدمًا من الناحية الفنية والتي تشبه النظارات العادية، إلى جانب الساعات الذكية.



ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من النسخة الأولى من هذا المنتج في العام المقبل، ولكنها قد لا تكون متاحة على نطاق واسع للمستهلكين في البداية.



وقامت شركة ميتا بإلغاء حوالي 21 ألف وظيفة منذ نوفمبر لطمأنة المستثمرين بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع التضخم والخسائر المالية الكبيرة في قسم Reality Labs.







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