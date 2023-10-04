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تعرف على طاقم رحلة الفضاء الرابعة لشركة Virgin Galactic المزمع إطلاقها 6 أكتوبر

10/4/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد شركة Virgin Galactic لمهمتها الفضائية التجارية الرابعة "Galactic 04"، والتى ستحمل طاقمًا مكونًا من ثلاثة أشخاص برفقة مدرب رواد الفضاء الرئيسي للشركة، بالإضافة إلى الطيارين اللذين يقودان مركبة Virgin's SpaceShipTwo ، VSS Unity ، ومن المقرر أن تتم رحلتهم إلى مساحة الحافة يوم الجمعة 6 أكتوبر.



وستنطلق المهمة من Spaceport America في نيو مكسيكو وسيتم رفع VSS Unity وطاقمها إلى الارتفاع بواسطة الطائرة الحاملة ذات قمرة القيادة المزدوجة للطائرة الفضائية VMS Eve ، والتي ستطلق VSS Unity على ارتفاع حوالي 50000 قدم (15000 متر) ، وبعد الإطلاق سيؤدي إطلاق المحرك الصاروخي لـ VSS Unity إلى وضعه في مسار دون مداري، مما سيوصل الطائرة الفضائية وطاقمها إلى حافة الفضاء لبضع دقائق من انعدام الوزن وإطلالة رائعة على كوكبهم الأصلي ، وفقا لتقرير سبيس .



وتعد Galactic 04 هي المهمة التجارية الرابعة لشركة Virgin خلال عدة أشهر، مما يبقي الشركة على المسار الصحيح من خلال إيقاع الطيران المتوقع مرة واحدة شهريًا لـ VSS Unity ، وعلى النقيض من أول رحلتين تجاريتين لشركة Virgin Galactic، لم تكشف الشركة عن أسماء ركاب Galactic 03 وGalactic 04.



ومع ذلك، كان الركاب الثلاثة للمهمة القادمة يوم الجمعة أقل حراسة، وأعلن كل منهم بحماس عن مغامرته القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي.



ستكون نميرة سالم رائدة الفضاء 019 في Virgin Galactic. وهي مسافرة حول العالم ورائدة أعمال وفنانة تتمتع بخلفية متنوعة في المشاركة في الفضاء ، سالم هي واحدة من "رواد الفضاء المؤسسين" لشركة Virgin Galactic، وقد تم تكريمها من قبل مؤسس Virgin Group، ريتشارد برانسون، لمساهماتها المبكرة في مهمة الشركة، وفقًا لموقع سالم الإلكترونى.



وخلال فترة طفولة فيرجن جالاكتيك، كان من المقرر في البداية أن تسافر سالم إلى الفضاء في عام 2008، وأثناء انتظارها الطويل منذ ذلك الحين، وأسست سالم مؤسسة Space Trust غير الربحية، التي تدعو إلى الاستفادة من قطاع الفضاء المتنامي كمنصة لتحقيق السلام على الأرض.



سالم باكستاني ويعيش في دبي عندما تم الإعلان عنها كواحدة من أوائل عملاء Virgin Galactic، تم الاعتراف بها كأول رائدة فضاء باكستانية ، وستكون أول مواطنة في ذلك البلد تصعد إلى الفضاء بعد رحلتها القادمة، وكانت أيضًا أول باكستانية تغامر بالذهاب إلى القطبين الشمالي والجنوبي.



كتب تريفور بيتي على قناة X في 24 سبتمبر : "سوف أطير إلى الفضاء لقد انتظرت طوال حياتي لكتابة هذه الكلمات". وكان بيتي، مدير التسويق البريطاني، ينتظر بالفعل لفترة طويلة ومثل سالم، اشترى بيتي تذكرته
منذ أكثر من 15 عاما.



وكتب تريفور بيتي على قناة X في 24 سبتمبر : "سوف أطير إلى الفضاء. لقد انتظرت طوال حياتي لكتابة هذه الكلمات". وكان بيتي، مدير التسويق البريطاني، ينتظر بالفعل لفترة طويلة. ومثل سالم، اشترى بيتي تذكرته
منذ أكثر من 15 عاما.



منذ الإعلان، استخدم بيتي وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حماسه لمهمته القادمة، بما في ذلك الكشف عن العديد من التذكارات التي سيحضرها معه في Galactic 04، وتشمل هذه العناصر:



. شيك بقيمة 2.23 دولار موقع من أورفيل رايت، وقد تم طيه في طائرة ورقية



. صورة موقعة ليورى جاجارين ، أول إنسان في الفضاء



. كتيب مشروع مدرسي قديم أنشأه بيتي بعنوان "سباق الفضاء"



. رقعة LUNAR Industries من فيلم "Moon" لعام 2009



إذا كان هناك أي شك في ذهنك حول مدى حب هذا الرجل للفضاء، قم بتبديده. رون روسانو هو مدرس علم فلك أمريكي، ولم يتم شراء مقاعده على Galactic 04 فحسب، بل على New Shepard من Blue Origin ، ومنطاد الستراتوسفير من Space Perspective ، وفقًا لموقعه على الإنترنت .



لقد تابع برنامج الفضاء منذ بعثات أبولو إلى القمر ويحتفظ بمجلة الطيران تحت المداري الخاصة به، والتي تتتبع الرحلات الجوية المأهولة حتى عام 1961 ، روسانو هو أحد سفراء النظام الشمسي في ناسا ويعمل في المجالس والمجالس الاستشارية للعديد من منظمات علم الفلك والفضاء ، مثل زملائه في الطاقم، توجه أيضًا إلى X للإعلان عن رحلته القادمة.



ويكتب روسانو على موقعه على الإنترنت أن هدفه هو إعطاء "الطلاب والبشر في جميع أنحاء العالم منظورًا للأرض ككوكب كما هو موجود في الفراغ الشاسع غير المفهوم للفضاء، وتشجيع فهم تفرد عالمنا كشمعة نور". "الضوء في عالم هائل وإلهام الآخرين ليروا أنفسهم كطاقم على هذا الكوكب الأرض، ومساعدة الآخرين على إدراك الحاجة إلى حماية هذه الكرة الأرضية والحفاظ عليها، لأنها موجودة تحت غلاف جوي هش ورقيق للغاية، والذي يبقي كل شيء على قيد الحياة بداخله."



بيث موسيس هي رائدة الفضاء 002 في شركة Virgin Galactic، وهي تكسب جناحيها مرارًا وتكرارًا بصفتها مدربة رواد الفضاء الرئيسية في الشركة ، وكانت أول امرأة تطير على متن مركبة فضائية تجارية، بحسب ما ذكرته شركة Virgin Galactic، وقد قامت بتدريب جميع الأطقم التي سافرت منذ بدء العمليات المنتظمة في الصيف الماضي.



كانت موسى مسؤولة عن تدريب طاقم Galactic 04، وسوف ترافق الثلاثي في ​​رحلتهم، و ستكون هذه المهمة هي رحلة موسى السادسة إلى الفضاء على متن VSS Unity.



وسيجلس داخل قمرة القيادة لمركبة VSS Unity قائدة Galactic 04 كيلي لاتيمر وطيار المهمة سي جيه ستوركو ، ويتمتع كلاهما بخلفيات واسعة في رحلات الفضاء وعملا في وكالة ناسا قبل الانضمام إلى Virgin Galactic. الآن، أصبح الاثنان وجهين مألوفين لمهمات المجرة.



وخدم لاتيمر في مركز أبحاث الطيران أرمسترونج التابع لناسا وسجل آلاف الساعات كطيار أبحاث، والجدير بالذكر أنه بعد انضمامه إلى فيرجن، مُنح لاتيمر فرصة الطيران بالطائرة الحاملة Cosmic Girl خلال أول إطلاق ناجح للقمر الصناعي لشركة Virgin Orbit في عام 2021. (تقدمت شركة Virgin Orbit، وهي شركة شقيقة لشركة Virgin Galactic، بطلب للإفلاس في أبريل الماضي).



ستوركو هو رائد فضاء سابق في وكالة ناسا، وقد طار في أربع بعثات مكوكية فضائية بين انضمامه إلى الوكالة كرائد فضاء في عام 1995 وتقاعده في عام 2013، وانضم إلى شركة Virgin Galactic في نفس العام وجلس في قمرة القيادة في أول رحلة فضائية للشركة في ديسمبر 2018



يدير قمرة القيادة في VMS Eve لـ Galactic 04 القائد نيكولا بيسيل والطيار جميل جانجوا.



وسجل Pecile أكثر من 7700 ساعة طيران في 170 نوعًا مختلفًا من الطائرات قبل انضمامه إلى شركة Virgin Galactic، عمل بيسيل برتبة مقدم في القوات الجوية الإيطالية ، وفي فيرجن طار بيسيل إلى الفضاء لأول مرة على متن VSS Unity، خلال مهمة Galactic 01 في يونيو من هذا العام.







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