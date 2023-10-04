Wednesday, 04 October 2023 10:48 GMT

تقرير: ملصقات ميتا بالذكاء الاصطناعى بذيئة ووقحة وفى بعض الأحيان عارية.. التفاصيل

10/4/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت ميتا ملصقات جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وصفها المستخدمون بأنها بذيئة، وقحة، وفي بعض الأحيان عارية، وقد وجد بعض مستخدمي Facebook Messenger أن هذه الميزة يمكن أن تولد صورًا غير لائقة، بما في ذلك الجنود الأطفال والسياسيين العراة والكثير وفقا لتقرير theverge.



وقال التقرير، أدت بعض اختبارات المستخدم المبكرة لأداة الملصقات الجديدة التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من ميتا إلى بعض الإبداعات المريبة (والمضحكة إلى حد ما).



بعد الوصول إلى أداة الملصقات الجديدة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Facebook Messenger، تمكن مستخدم X
من إنشاء مجموعة من صور الملصقات غير المناسبة بما في ذلك الجنود الأطفال، وشخصيات نينتندو التي تحمل السلاح، وميكي ماوس وهو يمارس حماقة ، ورسوم توضيحية عارية لـ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



وتُظهر الأمثلة الأخرى أن أداة لاصق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ميتا
ستضع أيضًا زوجًا من الثديين بكل سرور وتقريبًا أي شيء انطلاقًا من الصور الكبيرة لـ Sonic the Hedgehog و Karl Marx حتى أن هناك ملصقًا يصور امرأة ترضع بيكاتشو.



وتم الإعلان عن ملصقات الدردشة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي في حدث Meta's Connect، جنبًا إلى جنب مع محرر صور AI جديد لـ Instagram، مدعومًا بنموذج اللغة الكبير من Meta's Llama 2 منافس الشركة ChatGPT ، وتتيح الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء "ملصقات متعددة فريدة وعالية الجودة في ثوانٍ" باستخدام المطالبات النصية.



ويتم حاليًا طرح الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي "لتحديد مستخدمي اللغة الإنجليزية" لقصص Facebook وInstagram Stories والرسائل المباشرة وMessenger وWhatsApp خلال هذا الشهر، لذلك من غير الواضح عدد المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الميزة حاليًا.



ويبدو أن بعض الكلمات محظورة وأن استخدامها في المطالبات سوف يحذر المستخدم من أن وصفها قد ينتهك إرشادات مجتمع Meta. ومع ذلك، أبلغ مستخدمو X الآخرون أنه لا يزال بإمكانك إنشاء محتوى غير لائق باستخدام الأخطاء المطبعية أو أوصاف الكلمات المقيدة ، و في بعض الحالات، أدت مطالبات مثل "مركز التجارة العالمي" إلى إنشاء صور إشكالية دون أي أوصاف إضافية على الإطلاق.



يعد هذا النوع من الخداع أمرًا شائعًا عند إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعى، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء سعي Meta إلى طرح محدود لميزة الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبهذه الطريقة يمكن معالجة الإساءة وتصحيحها قبل أن تنتشر إلى الجماهير، ولقد تواصلنا مع Meta للتعليق وسنقوم بالتحديث فى حالة الرد.







MENAFN04102023000132011024ID1107189861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث