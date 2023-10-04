إيلون ماسك مطالب بدفع 1.1 مليون دولار للمسؤولين التنفيذيين السابقين فى تويتر

MENAFN - Youm7) رفع الرئيس التنفيذي السابق "Parag Agrawal" لمنصه "X" تويتر سابقاً، والمدير القانوني السابق Vijaya Gadde دعوى قضائية ضد X بعد أن أجبرت المحكمة إيلون ماسك على شراء Twitter مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لموقع theverge.

حكم أحد القضاة بأن شركة X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، يجب أن تدفع 1.1 مليون دولار كرسوم قانونية مرتبطة بالتحقيقات المتعلقة بالمنصة أثناء شراء إيلون ماسك للمنصة العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.

كما أشارت بلومبرج، حكمت قاضية محكمة ديلاوير القضائية، كاثلين سانت جيه ماكورميك، لصالح الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، Parag Agrawal، ومسؤول السياسات الرئيسي السابق Gadde، وغيرهم من المديرين التنفيذيين، لأن تويتر "انتهك واجباته لتغطية النفقات القانونية الناتجة عن عملهم، من اجل الشركة.

قام إيلون ماسك بطرد Agrawal وغيره من القادة رفيعي المستوى بمجرد توليه إدارة الشركة وبعد أن رفع موقع Twitter دعوى قضائية ضد ماسك لمحاولته التراجع عن اتفاقيته الخاصة بالاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

في أبريل، رفع Agrawal و Gadde دعوى قضائية ضد X بدعوى فشلهم في دفع فواتيرهم القانونية، بما في ذلك فواتير مثول جادي أمام لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، ولم تدفع X سوى حوالي 600 ألف دولار من المبلغ المستحق، وفقًا لتقارير بلومبرج، حيث قال محامي الشركة إن مسؤولي X تعرضوا لصدمة بعد أن رأوا الفاتورة القانونية "المفرطة جدًا" البالغة 1.1 مليون دولار من محامي Gadde.

وفي حين وافقت القاضية ماكورميك على أن مبلغ 1.1 مليون دولار هو مبلغ كبير من المال، إلا أنها ما زالت تحكم لصالح المدير التنفيذي السابق لتويتر، وقال القاضي ماكورميك، بحسب بلومبرج: "لقد راجعت المبلغ المعني، وعلى الرغم من أنه مرتفع وربما أعلى مما يرغب معظم البشر في دفعه، إلا أنه ليس غير معقول".