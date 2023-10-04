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واتساب يعمل على ميزة خصوصية جديدة.. ما هي وكيف ستحمي المستخدمين؟

10/4/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة خصوصية محسنة تهدف إلى حماية عناوين IP للمستخدمين أثناء المكالمات، وهي متاحة حاليًا لبعض مختبري الإصدار التجريبي من iOS، وفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo.



وللوصول إلى هذه الميزة يحتاج المستخدمون إلى تثبيت WhatsApp لنظام التشغيل iOS الإصدار 23.20.1.73.

وفقًا للتقرير، سيظهر قسم جديد ضمن شاشة إعدادات الخصوصية للسماح للمستخدمين بتمكين تجربة أكثر أمانًا أثناء مكالمات الصوت والفيديو.



من خلال خيار "حماية عنوان IP في المكالمات"، سيجعل WhatsApp من الصعب بالتأكيد على الأشخاص الآخرين في المكالمة استنتاج موقعك وعنوان IP الخاص بك حيث سيتم ترحيل المكالمات على جهازك بشكل آمن من خلال خوادمهم.



من المهم ملاحظة أن هذه الميزة اختيارية تمامًا، ويمكن للمستخدمين اختيار تمكينها بناءً على تفضيلاتهم الشخصية ومخاوفهم الأمنية.



ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافيًا من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك.



وهذه الحماية الإضافية تأتي على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم واتساب لإخفاء الهوية.



كذلك أصدرت منصة المراسلة الشهيرة، واتساب، إعلانًا هامًا بشأن وقف خدماتها لأجهزة مختارة تعمل بنظام Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل. اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، لن يقدم واتساب الدعم لطرز محددة من الهواتف الذكية القديمة.







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