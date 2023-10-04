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ضبط 9 أشخاص لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

10/4/2023 2:34:17 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحوزتهم (3) بنادق نارية و(119) ذخيرة نارية، و(4) بنادق هوائية و(1043) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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