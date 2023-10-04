مراجعة الاستدامة في شركة برامبلز لعام 2023: الطريق إلى التجديد

أصدرت شركة برامبلز العالمية المتخصصة في حلول سلاسل التوريد والعاملة في نحو 60 دولة من خلال علامة "تِشب" التجارية، مراجعتها السنوية للاستدامة لعام 2023 ، التي تُقدِّم تقارير عن المسائل الجوهرية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

تُسلِّط مراجعة الاستدامة لعام 2023 الضوء على التقدم المادي الذي حققته شركة برامبلز نحو تحقيق رؤيتها التجديدية الطموحة، والإنجازات الكبيرة التي تحقَّقت بالفعل ورسخت المكانة العالمية للشركة في مجال الاستدامة، وأهمية التعاون في الاقتصاد الدائري لبناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة للمستقبل.

وشملت أبرز النقاط الواردة في تقرير المراجعة:

· توفير نمو مستدام لنحو 3.85 مليون شجرة إضافية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة في مزارع الأخشاب، ويندرج ذلك في إطار أهدافنا الإيجابية للغابات.

· تعزيز دائرية شبكتنا عن طريق توفير ما يقرب من 10 ملايين منصة تحميل من خلال مبادرات الاسترداد وإعادة التصنيع، والحفاظ على قيمة رأس مالنا المُصنّع ورأس مالنا الطبيعي من خلال خفض الطلب على المواد الخام.

· تعزيز طموحنا الإيجابي بشأن النفايات من خلال إطلاق منصة تحميل بلاستيكية جديدة مصنوعة بنسبة 100% من بلاستيك ما بعد الاستهلاك و13 منصة تحميل من الجيل التالي تحتوي على مواد مُعاد تدويرها

· ضمان تقديم قيمة مجتمعية دائمة من خلال ربط سبل العيش بمشاريع إعادة التشجير - ففي ولاية تاباسكو، استُحدِثت وظيفة جديدة لمسؤول تشجير غابات لكل 10 هكتارات من الأراضي المخصصة لإعادة التشجير، وعُيِّن مهندس غابات ماهر لكل 500 هكتار

· زيادة التنوع بين الجنسين في جميع مستويات أعمالنا، حيث تشغل النساء الآن 45.5% من مناصب مجلس الإدارة ، و 36.3% من المناصب القيادية ، و 8.3% من مناصب مراكز الخدمات .

· خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 5.2% عبر سلسلة القيمة بأكملها (النطاقات 1 و2 و3) مقارنةً بالسنة المالية 2022 وبنسبة 7.7% مقارنة بالسنة المالية 2020، والحفاظ على حيادية الكربون في العمليات (النطاقين 1 و2)، وتعزيز استخدامنا لمزيج من الكهرباء المتجددة بنسبة 100% [1]

وفي هذا السياق، قال جراهام تشيتشيس، الرئيس التنفيذي لشركة برامبلز : "تشكل الخطوات الرئيسية التي اتخذناها نحو تحقيق أهدافنا ذات الصلة بالاستدامة انعكاساً لتركيزنا المستمر والتزامنا في كل جزء من أعمالنا. وتُعتبر ريادة شركة برامبلز العالمية في مجال الاستدامة مدعاةً عظيمةً للفخر وميزةً استراتيجيةً، لاسيما وأنها تأتي في الوقت الذي يتحول فيه العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، مما يضمن قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمات ذات قيمة لجميع أصحاب المصلحة".

وقال الدكتور خوان خوسيه فريجو، الرئيس التنفيذي للاستدامة بشركة برامبلز: "بصرف النظر عن مكانتنا المؤثِّرة، فإننا ندرك الدور المحوري لشركة برامبلز في منظومة سلاسل التوريد. الأمر الذي يضعنا في منزلة متفردة لإحداث تغييرات إيجابية والمساعدة على جذب الآخرين إلى نظام الاقتصاد الدائري".

وأضاف فريجو: "إنّ إنجازاتنا في عام 2023 تؤكد على أهمية التعاون في هذه المهمة، وإنّه لمن دواعي سرورنا أن نشهد ترحيب العديد من عملاء شركة تشب ومورديها وشركائها بدعوتنا لبناء سلاسل توريد متجددة".

ريادة وإشادة العالمية في مجال الاستدامة

ساهمت الإشادة العالمية المستمرة بجهود شركة برامبلز في مجال الاستدامة بترسيخ مكانتها في التقييمات الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في السنة المالية 2023:

· الحصول على المرتبة الأولى عن فئتها في مؤشر داو جونز للاستدامة

· الحصول على لقب ثالث أكثر شركة استدامة في العالم في قائمة أكثر 100 شركة استدامة وفقًا لمجلة كوربوريت نايتس

· الحفاظ على التصنيف A في تقييم Circulytics الرابع على التوالي

· الانضمام إلى القائمة A وفقاً لتنصيف مشروع الكشف عن الكربون ( CDP ) في مجال الغابات والمناخ

· الاحتفاظ بالتصنيف AAA من MSCI (منذ عام 2016)

· الإدراج في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لأول مرة

· الحصول على لقب أفضل جهة عمل عالمية وأفضل جهة عمل في أربع مناطق و25 دولة

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول مراجعة شركة برامبلز للاستدامة لعام 2023 :

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول تقرير شركة برامبلز السنوي لعام 2023

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول أهداف شركة برامبلز بشأن الاستدامة لعام 2025

يذكر أن شركة برامبلز ستصدر في وقت لاحق من العام 2023 أول تقرير لها عن التنوع والإنصاف والشمول كجزء من التزامها المستمر بالشفافية في إعداد التقارير.

[1] يتكون مزيج الطاقة المتجددة بنسبة 100% في السنة المالية 2023 من عقود طاقة متجددة بنسبة 39%، وتوليد طاقة في الموقع بنسبة 3%، وشهادات سمات طاقة بنسبة 58%.







