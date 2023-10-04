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السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

10/4/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء، استمرار الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيقه في تموز/ يوليو الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ليصبح إنتاج البلاد في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل للنظر بزيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في نيسان/ أبريل الماضي والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. (بترا)

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