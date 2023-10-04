السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء،
استمرار الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأت المملكة العربية
السعودية بتطبيقه في تموز/ يوليو الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ليصبح إنتاج البلاد في شهري تشرين
الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر
مسؤول في الوزارة قوله إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل للنظر بزيادة
الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى
الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في نيسان/ أبريل الماضي والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي
لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار أسواق البترول
وتوازنها. (بترا)
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